В Украине в 2020 году на четверть упал вылов рыбы

Пока в Раде хотят увеличить штрафы для рыболовов-браконьеров, в январе-сентябре 2020 года промышленный вылов рыбы во внутренних водоемах сократился на 25%, или на 6,6 тыс. тонн до 19,752 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства рыбного хозяйства, передают Українськi Новини.

"В течение января-сентября 2020 году общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 19 752 тонны", - сказано в нем.

В Черном море было выловлено 7 423 тонны, в Азовском море - 3 848 тонн, в причерноморских лиманах - 34 тонны, в Дунае - 318 тонн, в низовьях Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище - 848 тонн, в Днепровско-Бугской системе - 592 тонны, в Киевском водохранилище - 558 тонн, в Каневском водохранилище - 506 тонн, в Кременчугском водохранилище - 2 621 тонну, в Каменском водохранилище - 1 080 тонн, в Днепровском водохранилище - 574 тонны, в Каховском водохранилище - 1 280 тонн.

При этом больше всего рыбаки выловили рапанов - 4 423 тонны, серебряных карасей - 3 271 тонну, бычка - 2 634 тонны, шпротов - 1 875 тонн, лещей - 1 095 тонн, плотвы - 1 021 тонну, густеры - 869 тонн, тюльки и верховодки - 734 тонны, креветки - 495 тонн, растительноядных видов рыбы - 381 тонну.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минагрополитики совместно с Минприроды опубликовали совместный приказ, которым увеличили штрафы за браконьерство в 4 раза.

Мы также писали, что Министерство экологии и природных ресурсов запретило охоту на лося сроком на 25 лет.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости