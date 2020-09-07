В Раде хотят увеличить штрафы для рыболовов-браконьеров

В то время как в парламенте рассмотрели законопроект об увеличении штрафов для доноров крови, Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования изучает возможность поднять штрафы за нарушение правил рыболовства.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передают Українські Новини.

По словам Малеванного, профильный комитет Рады несколько дней назад выступил с инициативой повысить штрафы для рыболовов-браконьеров, так как сегодня в стране действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году.

"Представьте, как изменились за это время цены, размер минимальной зарплаты и другие виды штрафов", — пишет он.

В качестве примера Малеванный приводит штраф за нарушение правил рыболовства, который сегодня составляет от двух до десяти необлагаемых минимумов (17 гривен).

"Кого такое "наказание" может сдержать?", — задается он вопросом.

Отмечается, что после проработки предлагаемый законопроект будет предусматривать следующие штрафы:

за засорение водоемов и нарушение водоохранного режима — 1 700 — 3 400 гривен;

за нарушение правил рыболовства — 680 — 2 550 гривен;

за использование запрещенных орудий лова — 3 400 — 8 500 гривен;

за вылов видов, которые занесены в Красную книгу — 1 700 — 3 400 гривен;

за превышение утвержденных лимитов вылова — 1 700 — 5 100 гривен;

Кроме того, депутаты предлагают несколько расширить функциональные возможности проверок Госэкоинспекции. Так инспекторы получат закрепленное на законодательном уровне право пользоваться транспортными средствами государственных инспекторов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минагрополитики совместно с Минприроды опубликовали совместный приказ, которым увеличили штрафы за браконьерство в 4 раза.

Мы также писали, что Министерство экологии и природных ресурсов запретило охоту на лося сроком на 25 лет.

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