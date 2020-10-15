Правительство должно искать механизмы финансирования экологической модернизации, - депутат Рады Кисилевский

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что правительство должно искать время и механизмы финансирования экологической модернизации, а также вводить стимулы, которые бы поощряли бизнес к реальному снижению выбросов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Необдуманная имплементация зеленого курса ЕС приведет к значительным потерям украинской экономики и к уменьшению рабочих мест в Украине. Есть высокая вероятность, что правительство попытается положить всю тяжесть экологической модернизации на бизнес, а само будет рассказывать о победе. Этого нельзя допустить. Поэтому задача правительства - искать время и механизмы финансирования экологической модернизации. И вводить стимулы, которые бы поощряли бизнес к реальному снижению выбросов", - написал он.

По словам Кисилевского, зеленый курс ЕС будет иметь большое влияние на украинскую экономику, при этом отечественные чиновники уже обещают европейцам, что Украина в числе первых примет новые европравила.

"В чем суть зеленого курса? Евросоюз потребует от своих производителей уменьшить нагрузку на окружающую среду. Понимая, что это значительные дополнительные расходы европейского бизнеса, ЕС введет ограничения на импорт, которые будут мотивированы экологическими соображениями. Европейские предприятия при этом получат от правительств своих стран значительные финансовые стимулы для осуществления экологической модернизации. Утвержден инвестиционный план European Green Deal Investment Plan, который предусматривает привлечение более 1 триллиона евро инвестиций в 2021-2030 годах 64% из них - государственные средства. Эта политика является ярким примером неопротекционизма со стороны ЕС: скрытое субсидирование своих производителей и одновременно ограничения импорта", - отметил Кисилевский.

По его словам, в результате украинские экспортеры, вероятно, получат очередной торговый барьер в дополнение ко многим действующим пошлинам и другим препятствиям, которые есть в торговле с Евросоюзом.

При этом Кисилеский отметил, что украинские чиновники часто жертвуют экономическими интересами страны ради политических и значительная часть украинских международных соглашений являются яркими примерами этого.

"Поэтому я не просто призываю, а требую от украинских чиновников, которые будут вести переговоры, честно рассказать украинским производителям, что именно они обещают европейским партнерам, и те обещают Украине", - отметил он.

По словам Кисилевского, для экологической модернизации украинским производителям нужно время и значительные финансовые ресурсы.

"Я сомневаюсь, что украинское правительство планирует предоставлять своим производителям такую же финансовую поддержку и так же защищать внутренний рынок, как это делает ЕС. Поэтому время и модели финансирования экологической модернизации должны стать ключевыми условиями в переговорах с ЕС и во внутренней дискуссии в Украине относительно зеленого курса", - отметил он.

При этом, по словам Кисилевского, реальная политика Кабмина в Украине по экологическим стимулам для промышленности является профанацией.

В частности, по его словам, правительство отстаивает самый высокий в Европе зеленый тариф, который промышленники платят инвесторам зеленой энергетики, и при этом саботирует выполнение стимулирующих мер для тех промышленных производителей, которые на самом деле уменьшают выбросы.

"Поданная мной поправка о зеленой металлургии сейчас вероятно является единственной стимулирующей нормой для украинской промышленности снижать выбросы до европейских норм, предусмотренных зеленым курсом. 250 кг СО2 на тонну стали - европейская цель по выбросам для металлургии. И это - уровень выбросов, который является основанием для предоставления статуса зеленой металлургии (примерно в 8 раз ниже, чем средний уровень выбросов металлургии в Украине сейчас). Саботаж имплементации этой нормы со стороны правительства является ярким свидетельством того, что оно не вполне искренно с европейцами, когда обещает быстрое присоединение Украины к зеленому курсу. И врет украинской промышленности, демонстрируя свое настоящее отношение к предприятиям, которые реально снижают выбросы", - отметил Кисилевский.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Комитет по экономразвитию Рады раскритиковал Программу Кабмина за отсутствие промышленной политики.

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