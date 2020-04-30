подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Комитет по экономразвитию Рады раскритиковал Программу Кабмина за отсутствие промышленной политики
30 апреля 2020, четверг, 16:24 83
Экономика 2020-04-30T16:29:06+03:00
Українські Новини
Комитет по экономразвитию Рады раскритиковал Программу Кабмина за отсутствие промышленной политики

Комитет по экономразвитию Рады раскритиковал Программу Кабмина за отсутствие промышленной политики

Ярина Вацяк
Кабмин, Верховная Рада, Промышленность
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

В то время, как промышленное производство в Украине продолжает сокращаться, комитет Верховной Рады Украины рассмотрел Программу деятельности Кабинета министров и отправил ее на доработку.  На рассмотрение депутатам Программу деятельности внесли министр экономического развития Игорь Петрашко и министр Кабмина Олег Немчинов. Представлял ее на заседании, которое состоялось 30 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Delo.ua.

Члены комитета рассмотрели документ и приняли решение отправить его на доработку.

Парламентарии считают, что прежде чем принимать столь важные и серьезные решения, правительству необходимо было провести консультации с главным комитетом по рассмотрению Программы деятельности правительства.

"Я достаточно жестко и откровенно критиковал прошлый состав правительства за отсутствие промышленной политики. Игнорирование этой ключевой сферы экономики, в которой работает 2,5 млн украинцев, и продолжительный спад промышленности стали одной из причин их отставки. Я пытался найти промышленный блок вашей программы. К сожалению, то, что я прочел, больше похоже на каталог слоганов и лозунгов", — заявил во время выступления на комитете замглавы комитета Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

По словам депутата, нынешнее правительство воздействует на промышленность исключительно с помощью энергетики.

"Был добавлен один пиковый час в сутки, соответственно уменьшили ночные часы с 9 до 8 часов. Государственный "Энергоатом" в конце марта - начале апреля перестал выполнять ПСО (поставка электроэнергии по соцобязательствам по сниженной цене, — ред.) и вышел на рынок с максимальной ценой, чем спровоцировал рост цены для потребителей на 35%. Вы запретили импорт электроэнергии, который в самые высокие периоды не превышал 1% и хоть как-то сдерживал аппетиты частного энергомонополиста. Вы ограничили импорт угля. Вы остановили атомные блоки и запустили дополнительные мощности на тепловых станциях, чья электроэнергия в два, а то и в три раза дороже", — перечислил депутат.

В результате этих действий, цена на электроэнергию выросла на 20-25% и уже второй месяц является самой высокой в Европе. Согласно данным Оператора рынка, 1 мегаватт-час электроэнергии в Украине стоит 52 евро, в то время как в соседней Польше — 35 евро, Румынии — 25 евро, Словакии — 20 евро.

"Вот это промышленная политика нынешнего правительства. И она очень скоро даст свои результаты в виде массовых сокращений. Это будут реальные сокращения работников промышленных предприятий. В том числе у меня в округе. И в округе каждого мажоритарщика", — резюмировал Кисилевский.

Парламентарии призвали правительство соблюсти реальный баланс интересов производителей и потребителей электроэнергии, показать планы по усилению конкуренции производителей электроэнергии и разобраться с "зеленым" тарифом, а также разъяснить промышленную политику, которую будет проводить Кабмин.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ после призывов ДТЭК усилила монополизацию энергорынка под предлогом COVID-19.

Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Промышленность

В пансионате для престарелых в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса
Рада запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта
Новости
В Ионическом море найдены обломки пропавшего вертолета НАТО 17:00
Бойко назвал унижением народа отказ Рады праздновать 75-летие Победы 16:55
В Киевской области продовольственным рынкам разрешили работать 16:41
В пансионате для престарелых в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса 16:34
"Энергоатом" считает обоснованным выход блока АЭС в резерв из-за уменьшения потребления электроэнергии 16:33
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
Три недели подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok