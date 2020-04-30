Комитет по экономразвитию Рады раскритиковал Программу Кабмина за отсутствие промышленной политики

В то время, как промышленное производство в Украине продолжает сокращаться, комитет Верховной Рады Украины рассмотрел Программу деятельности Кабинета министров и отправил ее на доработку. На рассмотрение депутатам Программу деятельности внесли министр экономического развития Игорь Петрашко и министр Кабмина Олег Немчинов. Представлял ее на заседании, которое состоялось 30 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Delo.ua.

Члены комитета рассмотрели документ и приняли решение отправить его на доработку.

Парламентарии считают, что прежде чем принимать столь важные и серьезные решения, правительству необходимо было провести консультации с главным комитетом по рассмотрению Программы деятельности правительства.

"Я достаточно жестко и откровенно критиковал прошлый состав правительства за отсутствие промышленной политики. Игнорирование этой ключевой сферы экономики, в которой работает 2,5 млн украинцев, и продолжительный спад промышленности стали одной из причин их отставки. Я пытался найти промышленный блок вашей программы. К сожалению, то, что я прочел, больше похоже на каталог слоганов и лозунгов", — заявил во время выступления на комитете замглавы комитета Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

По словам депутата, нынешнее правительство воздействует на промышленность исключительно с помощью энергетики.

"Был добавлен один пиковый час в сутки, соответственно уменьшили ночные часы с 9 до 8 часов. Государственный "Энергоатом" в конце марта - начале апреля перестал выполнять ПСО (поставка электроэнергии по соцобязательствам по сниженной цене, — ред.) и вышел на рынок с максимальной ценой, чем спровоцировал рост цены для потребителей на 35%. Вы запретили импорт электроэнергии, который в самые высокие периоды не превышал 1% и хоть как-то сдерживал аппетиты частного энергомонополиста. Вы ограничили импорт угля. Вы остановили атомные блоки и запустили дополнительные мощности на тепловых станциях, чья электроэнергия в два, а то и в три раза дороже", — перечислил депутат.

В результате этих действий, цена на электроэнергию выросла на 20-25% и уже второй месяц является самой высокой в Европе. Согласно данным Оператора рынка, 1 мегаватт-час электроэнергии в Украине стоит 52 евро, в то время как в соседней Польше — 35 евро, Румынии — 25 евро, Словакии — 20 евро.

"Вот это промышленная политика нынешнего правительства. И она очень скоро даст свои результаты в виде массовых сокращений. Это будут реальные сокращения работников промышленных предприятий. В том числе у меня в округе. И в округе каждого мажоритарщика", — резюмировал Кисилевский.

Парламентарии призвали правительство соблюсти реальный баланс интересов производителей и потребителей электроэнергии, показать планы по усилению конкуренции производителей электроэнергии и разобраться с "зеленым" тарифом, а также разъяснить промышленную политику, которую будет проводить Кабмин.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ после призывов ДТЭК усилила монополизацию энергорынка под предлогом COVID-19.