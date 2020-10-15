Защита Януковича обжалует в Верховном суде заочный приговор к 13 годам тюрьмы

Защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд на решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе решение Оболонского районного суда Киева, который заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Януковича Александр Горошинский.

"Обязательно (будет подана кассационная жалоба)", - сказал он.

При этом, как сообщил адвокат, полного текста решения апелляционного суда пока еще нет.

Как сообщали Українськi Новини, Апелляционный суд оставил в силе заочный приговор Януковича к 13 годам тюрьмы.

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Янукович был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

При этом он был оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

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