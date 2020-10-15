Накроют дожди и похолодание до +2: перед выходными в Украине резко изменится погода

После того как на праздник Покрова в Карпатах выпал снег, в пятницу, 16 октября в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +8…+15 градусов; в Волынской области ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Карпатах временами дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине временами дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце временами дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве временами дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +10…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Полтавской области временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+23 градуса, в Винницкой области +14…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Харьковской области временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

Погода в Украине 16 октября

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали экстремальный прогноз до конца октября с жарой и снегом.

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