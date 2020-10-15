Повышение тарифов на электроэнергию может привести к остановке химпредприятий, - Союз химиков Украины

Повышение любых тарифов на электрическую энергию в Украине может привести к остановке химических предприятий, выпускающих минеральные удобрения, что несет угрозу продовольственной безопасности страны.

Об этом Українським Новинам сказал президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

"Мы категорически против повышения тарифов на электроэнергию в любом варианте, будь то генерация, передача или распределение электроэнергии. Это приведет к остановке основных мощностей химзаводов, которые выпускают минеральные удобрения. А это, в свою очередь, повлечет за собой дефицит удобрений, неурожай и т. д., вплоть до появления угрозы продовольственной безопасности Украины", - отметил он.

По словам Голубова, сейчас средняя рентабельность химпредприятий составляет 1,3%.

"Предприятия балансируют на грани убыточности и могут остановиться в любой момент. Если это произойдет, то кому будет нужна эта дорогая электроэнергия?", - подчеркнул он.

Голубов также высказал мнение, что постоянный рост тарифов на электроэнергию связан с завышенными ценами на "зеленую" электроэнергию СЭС и ВЭС.

"Государство не знает, как платить по этим "зеленым" тарифам. Почему это перекладывают на плечи промышленности, которая и так влачит жалкое существование? Любое повышение тарифов пагубно сказывается на всей промышленности", - констатировал он.

Как сообщали Українськi Новини, украинские производители ферросплавной продукции выступают за введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 30,2%, или на 72,53 гривен/МВт-ч до 312,76 гривен/МВт-ч на декабрь 2020 года.

Также "Укрэнерго" предлагает увеличить в 2,08 раза или на 260,8 гривен/МВт-ч до 501,03 гривен/МВт-ч свой тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.

При этом горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Герусу с просьбой инициировать принятие моратория на повышение тарифов на услуги по передаче электроэнергии и на услуги диспетчерского управления до конца 2021 года.

Комбинат подчеркивает, что повышение тарифов на передачу электроэнергии увеличит себестоимость продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к сокращению персонала.

С августа НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 54,6%, или на 84,83 грн/МВт-ч, до 240,23 гривен/МВт-ч.

В отчете Европейской комиссии говорится, что в январе-марте 2020 года цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе.

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