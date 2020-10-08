Ферросплавные предприятия за введение моратория на повышение тарифов на электроэнергию

Украинские производители ферросплавной продукции выступают за введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии.

Об этом журналистам сказал директор по экономике и труду крупнейшего производителя ферросплавов Никопольского завода ферросплавов (Днепропетровская область) Александр Завгородний, передают Українські Новини.

"Ферросплавные заводы не пользуются никакими льготами при оплате электроэнергии при том, что являются крупнейшими потребителями электроэнергии в металлургии. В связи с этим происходит значительный спад объемов производства предприятий, что приводит к сокращению объемов потребления электроэнергии. Мы предлагаем ввести мораторий на повышение тарифов, пока не возобновится рост потребления электроэнергии в Украине", - сказал он.

По его словам, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" незаконно пытается второй раз за год поднять тариф и делает это с нарушением сроков рассмотрения.

В свою очередь член правления Запорожского завода ферросплавов Олег Качко считает, что на сегодня у "Укрэнерго" нет никаких оснований повышать тариф на передачу электроэнергии.

"Повышение тарифов с 1 августа текущего года уже привело к сокращению производства на ЗЗФ на 60%, а предприятие оказалось на грани рентабельности. В случае нового повышения мы будем рассматривать вопрос остановки предприятия, что в свою очередь приведет к значительному спаду потребления электроэнергии в Украине", - сказал он.

Качко также поддержал идею введения моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии до стабилизации ситуации с пандемией в стране.

Главный энергетик Покровского горно-обогатительного комбината (Покров, Днепропетровская область) Павел Литун отметил, что очередной рост тарифов "Укрэнерго" несет в себе большие риски для всей промышленности Украины.

"Для Покровского ГОКа – это реальная угроза остановки предприятия, что приведет к негативным последствиям для страны в целом, например, сокращение отчислений в бюджет", - отметил он.

Литун выступил за мораторий на повышение тарифов на передачу электроэнергии для сохранения бесперебойной работы горно-металлургического комплекса Украины.

При этом заместитель главы правления по экономике и финансам Марганецкого горно-обогатительного комбината (Днепропетровская область) Владимир Боднар заявил, что в случае остановки ферросплавных предприятий из-за роста тарифов на электроэнергию работа Марганецкого ГОКа также будет остановлена.

"Кроме того, наше предприятие является градообразующим, соответственно, его остановка приведет к упадку всего города", - сказал он, поддержав идею введения моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 30,2%, или на 72,53 гривен/МВт-ч до 312,76 гривен/МВт-ч на декабрь 2020 года.

Также "Укрэнерго" предлагает увеличить в 2,08 раза или на 260,8 гривен/МВт-ч до 501,03 гривен/МВт-ч свой тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.

При этом горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Герусу с просьбой инициировать принятие моратория на повышение тарифов на услуги по передаче электроэнергии и на услуги диспетчерского управления до конца 2021 года.

Комбинат подчеркивает, что повышение тарифов на передачу электроэнергии увеличит себестоимость продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к сокращению персонала.

С августа НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 54,6%, или на 84,83 грн/МВт-ч, до 240,23 гривен/МВт-ч.

В отчете Европейской комиссии говорится, что в январе-марте 2020 года цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе.

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