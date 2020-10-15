В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер, которая 5 лет назад была мужчиной

Активистка и трансгендерная женщина Анастасия Ева Домани баллотируется в Киевский городской совет на местных выборах-2020, которые пройдут 25 октября. Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Мой округ # 8, Печерский район Киева. Место в общем списке - 47", - написала она. Она отметила, что баллотируется от партии "Демократична сокира" и сможет пройти в горсовет, если политическая сила наберет 5% и более. Анастасия Ева Домани до 36 лет была мужчиной, прожила 14 лет в "традиционном" браке и имеет дочь. В октябре 2016 она начала заместительную гормональную терапию. 10 августа 2018 Анастасия Ева получила новый паспорт, где указан женский пол. Она является открытым трансгендерным человеком и активно выступает за отмену классификации трансгендерства как медицинского расстройства. Также она консультирует трансгендерных мужчин и женщин по вопросам смены пола. Как сообщали Українські Новини, в Киевсовет баллотируется Алина Сарнацкая, которая ранее работала в сфере услуг интимного характера. Кроме того, список "Голоса" на выборах в Киевсовет возглавил Максим Нефедов.