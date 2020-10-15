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15 октября 2020, четверг, 10:03 1562
Выборы 2020-10-15T11:00:04+03:00
Українські Новини
В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер, которая 5 лет назад была мужчиной

В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер, которая 5 лет назад была мужчиной

Елена Новикова
Местные выборы, Киевский городской совет, Демократична Сокира, Местные выборы-2020, Анастасия Ева Домани
Анастасия Ева Домани. Фото: Facebook/Анастасия Ева Домани
Анастасия Ева Домани. Фото: Facebook/Анастасия Ева Домани

Активистка и трансгендерная женщина Анастасия Ева Домани баллотируется в Киевский городской совет на местных выборах-2020, которые пройдут 25 октября. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мой округ # 8, Печерский район Киева. Место в общем списке - 47", - написала она.

Она отметила, что баллотируется от партии "Демократична сокира" и сможет пройти в горсовет, если политическая сила наберет 5% и более.

Анастасия Ева Домани до 36 лет была мужчиной, прожила 14 лет в "традиционном" браке и имеет дочь. В октябре 2016 она начала заместительную гормональную терапию. 10 августа 2018 Анастасия Ева получила новый паспорт, где указан женский пол.

Она является открытым трансгендерным человеком и активно выступает за отмену классификации трансгендерства как медицинского расстройства. Также она консультирует трансгендерных мужчин и женщин по вопросам смены пола.

Как сообщали Українські Новини, в Киевсовет баллотируется Алина Сарнацкая, которая ранее работала в сфере услуг интимного характера.

Кроме того, список "Голоса" на выборах в Киевсовет возглавил Максим Нефедов.

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