В Украине увеличат размер алиментов. Кому и сколько придется платить

После того, как в Украине ввели индексацию алиментов, в государственном бюджете на 2021 год предусмотрен новый прожиточный минимум, от которого зависит размер алиментов на ребенка. Об этом сообщает "24 канал".

Так, сообщается, что с 1 декабря 2020 года алименты вырастут. Отмечается, что гарантированный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Размер алиментов в 2021 году

На детей до 6 лет с 1 декабря нужно платить 961 гривню в месяц, на старших детей – 1 198 гривен.

На графике гарантированные суммы обозначены синим цветом. Их увеличение предусмотрели еще с 1 июля 2021 года и 1 декабря того же года. Однако гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у кого низкий доход. Если доход достаточный, то суд может обязать одного из родителей уплачивать как минимум рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму.

С 1 декабря это 1 921 грн для детей в возрасте до 6 лет и 2 395 грн для детей от 6 до 18 лет.

Если ребенок после 18 лет продолжает обучение, то отец или мать, которые не проживают с ребенком, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не дольше, чем до 23 лет. С 1 декабря гарантированный размер алиментов на совершеннолетних детей, обучающихся составит 1 095 гривен.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка.

В 2021 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:

с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен;

с 1 июля 2021 года – 20 130 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривен.

Максимальная сумма алиментов на ребенка от 6 лет до 18 лет в 2020 году:

с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен;

с 1 июля 2021 года – 25 100 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 26 180 гривен.

Как сообщали Українські Новини,

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости