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14 февраля 2020, пятница, 12:05 19
Финансы 2020-02-14T12:05:22+02:00
Українські Новини
В НБУ обнародовали топ-10 самых прибыльных банков в 2019 году

В НБУ обнародовали топ-10 самых прибыльных банков в 2019 году

Елизавета Кесельман
НБУ, Нацбанк, Прибыль, Экономика, Финансы
НБУ. Нацбанк. Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua
НБУ. Нацбанк. Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк обнародовал данные отчетности коммерческих банков, 69 из которых по итогам прошлого года получили чистую прибыль.

Соответствующие данные были обнародованы НБУ 13 февраля, передают Українські Новини.

Самую большую прибыль по итогам 2019 года получил национализированный Приватбанк – 32,6 млрд гривен из 60 млрд гривен прибыли банковской системы в целом.

За ним идут: "Райффайзен Банк Аваль" – 4,748 млрд гривен, ПУМБ – 2,623 млрд гривен, УкрСиббанк – 2,580 млрд гривен, ОТП Банк – 2,537 млрд гривен, Ситибанк – 2,214 млрд гривен, Креди Агриколь Банк – 1,729 млрд гривен, Альфа-банк (Украина) – 1,591 млрд гривен, Укргазбанк – 1,299 млрд гривен и Укрэксимбанк – 1,002 млрд гривен.

При этом государственный Ощадбанк получил прибыль 276 млн гривен по итогам прошло года.

Наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Правэкс-банк – 121,5 млн гривен.

За ним идет "Скай Банк" с убытком в 27,5 млн гривен и Альпари-банк – 18,4 млн гривен.

При этом Приватбанк, как и ранее, имеет наибольший размер активов (чистые активы) – 314,105 млрд гривен.

За ним по размеру чистых активов идут: Ощадбанк – 250,486 млрд гривен, Укрэксимбанк – 141,250 млрд гривен, Укргазбанк – 119,225 млрд гривен, Райффайзен Банк Аваль – 92,218 млрд гривен, Альфа-банк (Украина) – 71,590 млрд гривен, ПУМБ – 55,403 млрд гривен, УкрСиббанк – 53,775 млрд гривен, ОТП Банк – 44,889 млрд гривен.

Замыкает первую десятку по активам Креди Агриколь Банк – 35,312 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, доходы банков в 2019 году составили 244,402 млрд гривен, расходы – 184,768 млрд гривен.

Таким, образом, чистая прибыль банков в 2019 году составила 59,634 млрд гривен.

В декабре 2019 года банки заработали 633 тыс. гривен против 7 млрд гривен в ноябре.

Процентные доходы банков в 2019 составили 154,309 млрд гривен, расходы – 74,014 млрд гривен, комиссионные доходы – 62,062 млрд гривен, расходы – 18,089 млрд гривен.

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