От специй до фруктов. Кулинары рассказали, что положить в банку, чтобы правильно консервировать

Соленья, варенья, салаты, компоты – украинцы стремятся законсервировать дары осени с максимальным сохранением вкуса и аромата. Это самое подходящее время для создания запасов на зиму. Овощи падают в цене, а впереди зима, когда и свежие продукты, и закатанные в банки овощи и фрукты будут намного дороже. "Полезная программа" на телеканале "Интер" расскажет, как правильно заготавливать продукты впрок, сохраняя максимальное количество полезных веществ? Что положить в банку, чтобы консервация не испортилась? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта напомнят, как правильно выбирать овощи, фрукты и специи для закруток, на что обращать внимание, покупая консервацию в магазинах, а также поделятся секретами вкусных и полезных домашних заготовок.

Об этом рассказали в пресс-службе телеканала "Интер".

"Полезная программа" про консервацию. Скриншот видео

Консервированные продукты очень популярны во всем мире. Но, оказывается, и домашняя, и покупная консервация могут быть опасными для нашего организма. Кому не стоит ею увлекаться и на что обращать внимание перед тем, как открывать очередную баночку?

"Специи и пряности, в том числе уксус и соль, выполняют важную функцию – законсервировать и как можно дольше сохранить продукт, – объясняет диетолог Борис Скачко. – Однако с такими закрутками следует быть особенно осторожными людям с больными почками и проблемами с желудочно-кишечным трактом, а также склонным к отекам. Есть соленья, конечно, можно, но понемногу, выбирая заготовки с минимумом уксуса. Но наибольшая опасность, которую несет в себе консервация, — ботулизм, который может привести к параличу и даже смерти. О наличии в продукте ботулотоксина может свидетельствовать вздутие крышки, усиленное газообразование внутри банки и помутнение жидкости. Такие заготовки употреблять в пищу нельзя".

"Полезная программа" про консервацию. Скриншот видео

Чем полезны консервированные продукты? Как правильно выбирать овощи, фрукты и специи для закруток? Какие продукты нельзя консервировать? Как правильно хранить заготовки в домашних условиях? По каким признакам можно определить, что консервы испорчены? И как законсервировать экзотический ананас? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": диетолог Борис Скачко, эксперт по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко и кулинарный эксперт Ирина Рудневская. Семейными рецептами консервирования поделится звездная гостья "Полезной программы" – народная артистка Украины Аурика Ротару.

"Домашняя консервация не сравнится с магазинной, – считает Аурика Ротару. – Заготавливаю на зиму соленья, делаю варенья и джемы, консервирую сливу – ее очень любит вся семья. Овощи и фрукты для заготовок выращиваем на своем участке. Фирменное блюдо – соленые огурцы, которые готовила еще моя мама. Солю их без уксуса в большой эмалированной кастрюле. Для этого заливаю огурцы горячим маринадом, который готовится из расчета 200 граммов соли на 10 литров воды. Оставляю просолиться на 4-5 дней. Потом раскладываю огурцы по банкам, в которые добавляю листья вишни, черной смородины, хрена, соцветия укропа – они придают соленым огурцам аромат и фирменную хрусткость. Маринад снова кипячу и заливаю им огурцы, а потом герметично закрываю крышками. Такой рецепт позволяет надолго сохранить заготовку в прохладном погребе – не помню случая, чтобы банки хоть раз взрывались".

"Полезная программа" про консервацию. Скриншот видео

Выпуск ток-шоу, посвященный консервации, смотрите завтра, 13 октября, в 10:00 на телеканале "Интер".

Также на этой неделе зрители "Интера" увидят и другие выпуски "Полезной программы".

В среду, 14 октября, в 10:00 на "Интере" – выпуск о сэндвичах.

"На одном бутерброде и двух комплиментах женщина может продержаться весь день", – говорила французская писательница Франсуаза Саган. Сегодня бутерброды и сэндвичи почти идеальная еда: вкусные, быстро готовятся и их можно взять с собой. Правда, некоторые считают их вредной пищей. Но так ли это на самом деле? Какие бутерброды и сэндвичи полезны для нашего организма? Сколько их можно съесть за один день? Что требуется для приготовления идеального диетического бутерброда? Какие сэндвичи лучше приготовить детям в школу, а какие – взять в длительное путешествие? И как приготовить оригинальные и вкусные бутерброды по рецептам из разных стран мира? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Марина Пуговица.

"Полезная программа" про консервацию. Скриншот видео

В четверг, 15 октября, в 10:00 на "Интере" – программа о том, на что обращать внимание при выборе кетчупа.

"Король всех соусов" – кетчуп – придумали, чтобы сделать пищу еще более вкусной. Какой томатный соус выбрать, чтобы он был еще и полезным? Какой кетчуп может навредить здоровью? Каким образом некоторые производители кетчупа обходятся без консервантов и подсластителей? Насколько это сказывается на цене? Правда ли, что соус в стеклянных бутылках вкуснее? И как приготовить домашний кетчуп по рецепту шеф-повара? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале "Интер". Звездный гость "Полезной программы" – телеведущая Светлана Вольнова.

В пятницу, 16 октября, в 10:00 в эфир "Интера" выйдет выпуск "Полезной программы" о грибных блюдах.

На Руси считали, что в местах, где грибы растут кругами, – спрятаны сокровища. А в Индонезии верили, что, поев их, можно заговорить на нескольких языках. Мы же знаем наверняка: в разгар грибного сезона из них можно приготовить много вкусных блюд. Какие грибы можно есть сырыми, какие жарить, какие мариновать, а от каких – лучше отказаться? От чего зависит польза грибных блюд? Сколько можно съесть грибов в день без вреда для здоровья? Как правильно их консервировать? Что можно приготовить из экзотических грибов? И как удивить гостей сладким грибным печеньем к чаю? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, народная артистка Украины Ольга Сумская и другие эксперты программы.

А в субботу, 17 октября, в 10:00 на "Интере" зрители увидят программу, посвященную дерунам.

Деруны любят все. В разных странах мира их называют "хашбрауном", "драниками", "картофельными пляцками", "решти", "пуффером" – в зависимости от вдохновения и локации кулинара. Какой картофель лучше всего подходит для этого блюда? От чего зависит хрустящая корочка? Как сделать их менее жирными? В чем секрет дерунов с начинкой? Звездный эксперт ток-шоу – народная артистка Украины Оксана Пекун.

Как сообщали Українські Новини, "Полезная программа" на "Интере" рассказывала, что солянка бывает мясной, рыбной, грибной и даже вегетарианской.

До этого поделились рецептом грибного супа.

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