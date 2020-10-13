Онищенко рассказал как по заданию Коболева летал на переговоры к Соросу готовить под него приватизацию Укргаздобычи

Онищенко рассказал как по заданию Коболева летал на переговоры к Соросу готовить под него приватизацию Укргазд

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готовил к приватизации крупнейшее украинское предприятие по добыче углеводородов "Укргазвыдобування" в интересах американо-британского финансиста Джорджа Сороса. И для этих целей привлекал к подготовке данной сделки экс-нардепа Александра Онищенко. Об этом сам политик заявил во время телевизионного эфира на одном из украинских телеканалов.

"Как-то вызывает меня (Онищенко, - ред) коболев и говорит, что Сорос хочет приватизировать "Укргаздобычу". Но ряд компаний, которые являются инвесторами "Укргаздобычи", мешают ему (Соросу, - ред). Мне (Коболеву, - ред) поставлена задача убрать все эти компании. Я хотел бы, чтобы ты встретился с Соросом и он тебе предложит какую-то сумму, чтобы ты эти компании продал", - рассказал Александр Онищенко.

Он добавил, что полетел в Америку, где ему за одну из компаний, в развитие которой было вложено около $100 млн, предложили $3 млн и уйти. Как отметил экс-нардеп, разговор по продаже компании не получился. Тогда оппоненты Онищенко, по его словам, подключили НАБУ, которое возбудило против его компаний уголовные дела. После этого, по словам политика, все его компании были отобраны, они продолжали на протяжении 2-3 лет добывать газ, который переводился на баланс "Укргаздобычи" и тем самым становился заявляемой прибылью этой структуры "Нафтогаза".

"Этот период прошел. Никто вкладывать инфестиции в газодобычу не хочет. А "Укргаздобычу" потихоньку готовят к приватизации", - резюмировал свое выступление Александр Онищенко.

В январе-июне 2020 года государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" сократила чистую прибыль в 54 раза, или на 15,984 млрд гривен до 301 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передавали Українські Новини.

Как известно, "Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. Входит в состав Нефтегаза. Добывает 75% добываемого в Украине газа.

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