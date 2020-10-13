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13 октября 2020, вторник, 06:15 273
Экономика 2020-10-13T07:45:02+03:00
Українські Новини
Нагнетают панику, чтобы заработать больше денег. Эксперты рассказали, обосновано ли повышение цен на хлеб

Нагнетают панику, чтобы заработать больше денег. Эксперты рассказали, обосновано ли повышение цен на хлеб

Валерия Драгомирова
Хлеб, подорожание хлеба, Сдоба
Хлеб. Фото: freepik
Хлеб. Фото: freepik

Недавно украинцы узнали, что хлеб может подорожать к концу года на 15%. Некоторые подсчеты пекарей вызывают сомнения у экспертов. Например, подорожание пшеницы аж на 40%. По словам экономического эксперта Олега Пендзина, зерно подорожало, но не так существенно. 

Об этом пишет "Сегодня". 

По словам эксперта, цены то росли, то падали в течение года, а 40% можно получить, только если сравнивать самую низкую точку с самой высокой. И это похоже на жонглирование цифрами.

Более того, хлеб пекут не из зерна, а из муки. А про нее в письме пекарей правительству не говорится ни слова. Пендзин уверяет: по данным Госстата, мука как раз не подорожала, а подешевела – на 1,4% за год. По крайней мере, в рознице. Удивляет и аргумент, что подорожало подсолнечное масло, причем сразу на 50%. По мнению эксперта, эта цифра не имеет ничего общего с реальностью, ведь масло наоборот подешевело.

"Возможно, они нашли где-то такие чрезвычайно дорогие оптовые партии, я не знаю. Но тогда я не понимаю, почему они закупали по таким фантастическим ценам", – говорит экономист.

Эксперт в сфере АПК Алекс Лисситса тоже уверен, что аргументы и цифры производителей хлеба – очень неубедительные. Говорит, что хлебозаводы просто нагнетают панику в надежде заработать побольше денег.

Сами пекари, впрочем, отвечают, что готовы показать все свои расчеты и правительству, и Антимонопольному комитету. Жалуются на то, что курс доллара вырос, а оборудование, которое нужно обновлять, покупается за валюту. Кроме того, трудно работать во время карантина. Еще одна причина – повышение зарплат.

Замминистра развития экономики Тарас Высоцкий не видит никаких предпосылок для резкого подорожания хлеба даже после того, как прочитал письмо от Ассоциации пекарей. Его тоже смущают данные про пшеницу, цена которой повысилась якобы на 40%. А если заводы просто возьмут и повысят цены, ведомство сможет отреагировать – соответствующее постановление там приняли еще в мае:

"Если цена меняется не так, как указано в постановлении, предусмотрены меры. А именно 100%-ный штраф на всю продукцию, которая продана с нарушением", – говорит Высоцкий.

Кроме того, за ценами на хлеб следит Антимонопольный комитет, и он тоже может наложить штрафы. Хлеб должен дорожать не большими темпами, чем другие продукты.

Как сообщали Українські Новини, эксперты прогнозируют подорожание мяса и яиц на 20%

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