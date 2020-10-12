Бойко и Скорик возложили цветы к Дому профсоюзов в Одессе, где произошла трагедия 2 мая

12 октября в Одессе с рабочей поездкой находился сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко. Он встретился с родственниками погибших в трагедии 2 мая и провел встречу с однопартийцами.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Мы приходим к Дому профсоюзов, чтобы отдать дань памяти людям, которые погибли здесь 2 мая 2014 года. Мы добьемся справедливого расследования и заставим привлечь к ответственности тех, кто устроил эту бойню. У таких трагедий нет срока давности", – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что ни прошлая, ни нынешняя власть ничего не сделали, чтобы общество узнало, кто же виновен в гибели людей в Доме профсоюзов.

"6 лет мы видели только имитацию расследования. Видимо, прошлая власть боялась выйти на самих себя. Нынешняя тоже не торопится сказать людям правду. Мы добьемся, чтобы правда восторжествовала. Чтобы все виновные – и заказчики, и исполнители – ответили за содеянное по всей строгости закона", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель партии отметил, что для народного депутата и кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ Николая Скорика добиться правды и справедливости и в расследовании трагедии 2 мая, и в вопросах свободного использования родного языка, и тарифной политики – приоритеты его программы.

"Николай Скорик всегда был с одесситами, он всегда помогал тем, кто в этом нуждался. У него хорошая программа и отличная команда. Одесса – город больших возможностей и огромного потенциала, и я уверен, что Николаю Скорику по силам решение любых вопросов, он будет хорошим мэром", – сказал сопредседатель ОПЗЖ.

Николай Скорик в свою очередь подчеркнул, что его главная цель – вернуть Одессу одесситам. Сделать город комфортным и динамично развивающимся.

"Для меня большая честь и очень большая ответственность представлять команду ОПЗЖ на выборах в родном городе. У нас огромное количество проблем, которые необходимо решить – это и медицина, и соцзащита, и гуманитарные вопросы, и вопросы тарифов – всё то, что сегодня волнует людей. Но успех любого дела в значительной степени зависит от команды. И у нас такая команда есть – в ней опытные, профессиональные и проверенные временем и делами люди, которые, я уверен, не подведут одесситов. С такой сильной командой мы обязательно добьемся решения всех поставленных задач", – подчеркнул Николай Скорик.

Юрий Бойко призвал команду оппозиционеров оправдать доверие избирателей, а одесситов – 25 октября проголосовать за тех, кто душой более за родной город и на деле может показать результат реальных перемен к лучшему.

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