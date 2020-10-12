Без изменения структуры потребления топлив украинские НПЗ прекратят работу через 1-2 года, - Федоренко

Если Украина не проведет балансировку потребления моторных топлив путем коррекции ставок акцизного сбора, украинские НПЗ могут остановиться через один-два года. Об этом в интервью "БизнесЦензор" заявил коммерческий директор АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

"Безусловно, это вопрос не одного момента, но в течение 1-2 лет - это абсолютно реальный сценарий (остановка предприятий, - ред) в случае отсутствия подвижек с балансировкой налогов на топливо", - заявил топ-менеджер.

На уточняющий вопрос о том, при каких показателях этот сценарий станет реальностью, Федоренко отметил, что когда рынок бензинов сократиться до 1,6 млн т.

"Давайте смоделируем баланс рынка. Если все оставить как есть, с нынешних 1,9 млн т потребление бензина через 2-3 года достигнет 1,6 млн т. Я думаю, что больше 70% рынка отечественный производитель не займет", - отметил он, добавив, что при объеме 1,6 млн т 70% это 1,12 млн т, то есть, уже меньше сегодняшнего уровня украинского производства.

"Дальше нам придется снижать переработку, а это ведет к росту себестоимости и снижению конкурентоспособности. И не только по бензину, но и по дизелю, и авиакеросину, и по тому же сжиженному газу", - подчеркнул он.

Федоренко также отметил, что остановка нефтепереработки ударит и по нефтедобыче и по другим смежным отраслям, не говоря уже о целой отрасли компаний-подрядчиков.

"А теперь вопрос: ради чего все эти риски? Чтобы импортировать из стран Евразийского союза – России, Беларуси и Казахстана – 1 млн т сжиженного газа? То есть, отдавать наши деньги не своим производителям, а зарубежным? Где в этом логика?", - говорит топ-менеджер "Укргаздобычи".

"Мы говорим: покупайте украинский бензин вместо импортного сжиженного газа. Сделать бензин доступным призвана "акцизная" реформа", - резюмировал он.

Как сообщали репортеры, сегодня в Верховной Раде на рассмотрении находится несколько законопроектов, касающихся акцизов на нефтепродукты. Первым был зарегистрирован законопроект, которым предлагается унифицировать ставки акциза на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л. Его поддерживают украинские нефтепереработчики, столкнувшиеся с невозможностью увеличения производства нефтепродуктов из-за сокращения рынка бензинов и роста рынка сжиженного газа.

В свою очередь Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной зарегистрировали законопроект, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины. Параллельно был подан аналогичный по содержанию законопроект, но от депутатов фракции "Слуга народа".

Еще один проект закона подал глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить на текущем уровне - €139,5/1000 л.

Ранее о необходимости пересмотра ставок акциза заявили в "Консалтинговой группе А-95". По мнению экспертов, структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции с целью максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, выравнивания торгового баланса и увеличения налоговых поступлений.

Эксперты отметили, что если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно быть не менее 65%.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости