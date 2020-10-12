Без зміни структури споживання палива українські НПЗ припинять роботу через 1-2 роки, - Федоренко

Якщо Україна не проведе балансування споживання моторних палив шляхом корекції ставок акцизного збору, українські НПЗ можуть зупинитися через один-два роки. Про це в інтерв'ю "БізнесЦензор" заявив комерційний директор АТ "Укргазвидобування" Сергій Федоренко.

"Безумовно, це питання не одного моменту, але протягом 1-2 років - це абсолютно реальний сценарій (зупинка підприємств, - ред) у разі відсутності зрушень з балансуванням податків на паливо", - заявив топ-менеджер.

На уточнююче питання про те, за яких показників цей сценарій стане реальністю, Федоренко зазначив, що коли ринок бензинів скоротитися до 1,6 млн т.

"Давайте змоделюємо баланс ринку. Якщо все залишити як є, з нинішніх 1,9 млн т споживання бензину через 2-3 роки досягне 1,6 млн т. Я думаю, що більше 70% ринку вітчизняний виробник не займе", - зазначив він , додавши, що при обсязі 1,6 млн т 70% це 1,12 млн т, тобто, вже менше сьогоднішнього рівня українського виробництва.

"Далі нам доведеться знижувати переробку, а це призведе до зростання собівартості та зниження конкурентоспроможності. І не тільки по бензину, але і по дизелю, і авіагасу, і за тим же і зрідженого газу", - підкреслив він.

Федоренко також зазначив, що зупинка нафтопереробки вдарить і по нафтовидобутку і по іншим суміжним галузям, не кажучи вже про цілу галузь компаній-підрядників.

"А тепер питання: заради чого всі ці ризики? Щоб імпортувати з країн Євразійського союзу - Росії, Білорусі та Казахстану - 1 млн т зрідженого газу? Тобто, віддавати наші гроші не своїм виробникам, а зарубіжним? Де в цьому логіка?", - каже топ-менеджер "Укргазвидобування".

"Ми говоримо: купуйте український бензин замість імпортного скрапленого газу. Зробити бензин доступним покликана "акцизна" реформа", - резюмував він.

Як повідомляли репортери, сьогодні у Верховній Раді на розгляді перебуває кілька законопроектів, що стосуються акцизів на нафтопродукти. Першим був зареєстрований законопроект, яким пропонується уніфікувати ставки акцизу на бензин, автогаз і ДП на рівні €139,5 за 1 тис л. Його підтримують українські нафтопереробники, які зіщтовхнулися з неможливістю збільшення виробництва нафтопродуктів через скорочення ринку бензинів і зростання ринку скрапленого газу.

Своєю черглю Українська асоціація скрапленого газу через своїх парламентських лобістів на чолі з Ніною Южаніною зареєстрували законопроект, який передбачає фіксування співвідношення ставок акцизного податку на автогаз на рівні 25% від ставки акцизу на автомобільні бензини. Паралельно був поданий аналогічний за змістом законопроект, але від депутатів фракції "Слуга народу".

Ще один проект закону подав голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Він пропонує зменшити акциз на бензин з €213,50 до €169,5 за 1 тис л і підвищити акциз на ЗВГ з €52 до €124,50 за 1 тис л. При цьому акциз на дизельне паливо залишити на поточному рівні - €139,5/1 тис л.

Раніше про необхідність перегляду ставок акцизу заявили в "Консалтинговій групі А-95". На думку експертів, структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції з метою максимального використання нафтопереробних потужностей, вирівнювання торгового балансу і збільшення податкових надходжень.

Експерти відзначили, що якщо сьогодні акциз на газ становить 24,4% від акцизу на бензин, то для вирішення завдання збалансованого нафтопродуктозабезпечення це співвідношення має бути не менше 65%.

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