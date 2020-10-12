В Таджикистане переизбрали президента, который неизменно правит страной уже 28 лет

В Республике Таджикистан прошли выборы президента государства. Об этом сообщает портал местной Центральной комиссии по выборам и референдумам страны. Как отмечается в заявлении ЦИК, выборы признаны состоявшимися. А согласно подсчетам бюллетеней, победил действующий глава государства 68-летний Эмомали Рахмон, представляющий правящую в этом азиатском государстве, вышедшем из бывшего СССР, Народно-демократическую партию.

Явка на выборах, по данным ЦИК, составила 85,3%. При этом Рахмон набрал 90,9% голосов. Для него это были пятые выборы: он возглавляет страну с 1992 года.

Глава Центризбиркома сообщил, что за Эмомали Рахмона проголосовали 3 млн 837 тыс граждан Таджикистана. Рустам Латифзода получил 127 тыс., Рустам Рахматзода - 90,5 тыс., Абдухалим Гаффорзода - около 63 тыс. и Миродж Абдуллоев - более 49 тыс голосов.

С 27 ноября 1992 года по 16 ноября 1994 года Рахмон, который во времена Советского Союза имел фамилию Рахмонов, был председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, то есть фактически являлся главой государства, так как должность президента республики Таджикистан в тот период была упразднена. С 18 марта 1998 года одновременно Рахмон является лидером главенствующей в парламенте Таджикистана левоцентристской Народно-демократической партии Таджикистана. В феврале 2016 года Конституционный суд Таджикистана признал законными поправки в Конституцию страны, дающие Эмомали Рахмону право участвовать в выборах неограниченное количество раз.

30 сентября 1999 года сроком на один год был избран заместителем председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

С 25 декабря 2015 года Эмомали Рахмон носит пожизненный титул "Пешвóи миллáт", что означает "Лидер нации", полностью - "Основатель мира и национального единства - Лидер нации".

В текущем году в Таджикистане создали 3375 избирательных участков, а за пределами страны - 39. За выборами наблюдали 145 международных наблюдателей из пяти стран, шести международных организаций и восьми посольств, аккредитованных в Душанбе.

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