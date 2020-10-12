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12 октября 2020, понедельник, 11:09 89
Происшествия 2020-10-12T11:30:10+03:00
Українські Новини
Интерпол снял с международного розыска судью Николая Чауса

Интерпол снял с международного розыска судью Николая Чауса

Кира Молчанова
Молдова, Интерпол, Судья, Взяточничество, Чаус, Николай Чаус
Чаус.Фото: Replyua.net
Чаус.Фото: Replyua.net

Интерпол снял с международного розыска судью Николая Чауса, которого подозревают в получении взяток в Украине.

Об этом сообщил Telegram-канал "Сливы и груши".

"Теперь его красная карточка отсутствует в базе Интерпола", — говорится в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что бывший украинский судья живет сейчас в Молдове.

Скришот с сайта Скришот с сайта "Интерпола"

Как сообщали Українські Новини, ранее правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.

Однако глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявил после этого, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Ранее Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Судью Чауса задержали вконце августа при получении взятки в размере 150 тыс. долларов. 

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на разоблачение во взятке судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, которую он хранил в стеклянной банке.

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