Интерпол снял с международного розыска судью Николая Чауса, которого подозревают в получении взяток в Украине.

Об этом сообщил Telegram-канал "Сливы и груши".

"Теперь его красная карточка отсутствует в базе Интерпола", — говорится в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что бывший украинский судья живет сейчас в Молдове.

Скришот с сайта "Интерпола"

Как сообщали Українські Новини, ранее правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.

Однако глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявил после этого, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Ранее Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Судью Чауса задержали вконце августа при получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на разоблачение во взятке судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, которую он хранил в стеклянной банке.

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