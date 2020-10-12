Интерпол снял с международного розыска судью Николая Чауса, которого подозревают в получении взяток в Украине. Об этом сообщил Telegram-канал "Сливы и груши". "Теперь его красная карточка отсутствует в базе Интерпола", — говорится в сообщении. Кроме того, источник сообщил, что бывший украинский судья живет сейчас в Молдове. Скришот с сайта "Интерпола" Как сообщали Українські Новини, ранее правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове. Однако глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявил после этого, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе. Ранее Интерпол объявил Чауса в международный розыск. Судью Чауса задержали вконце августа при получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на разоблачение во взятке судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, которую он хранил в стеклянной банке.