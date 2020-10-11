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11 октября 2020, воскресенье, 23:53 31
Жизнь 2020-10-12T00:30:01+03:00
Українські Новини
Ученые нашли неожиданный метод омоложения мозга

Ученые нашли неожиданный метод омоложения мозга

Надежда Комендантова
Ученые, Молодость, Омоложение
Мозг. фото: Hi-News.ru
Мозг. фото: Hi-News.ru

В то время, как коронавирус влияет на мозг и вызывает потерю обоняния, согласно новому исследованию университетов Восточной Англии, Флоренции и Института Квадрам, пересадку фекалий можно использовать в качестве терапии для восстановления когнитивных функций у пожилых людей, передает Medical Express. В доказательство способности микрофлоры менять состояние мозга приводятся результаты экспериментов с мышами, в рамках которых молодым животным пересаживали биологический материал, забранный у старых.

Известно, что процесс старения может быть связан с возрастными изменениями в микрофлоре кишечника. К тому же, существует прямая связь кишечника и головного мозга. Описанная трансплантация меняла микрофлору кишечника, что, в свою очередь, повлияло на пространственное обучение и память грызунов. При этом молодые особи не демонстрировали значительных изменений в маркерах тревожности или двигательной активности.

Эти изменения сопровождались изменениями в экспрессии белков, связанных с синаптической пластичностью и нейропередачей, а также с изменениями в гиппокампе - зоне, отвечающей за обучение и память. По мнению ученых, в теории пересадка микрофлоры от молодого донора старому реципиенту позволит омолодить мозг последнего.

Ранее Українські Новини сообщали, какие продукты ускоряют старение организма.

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