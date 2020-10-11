Во Львове угарным газом отравились трое человек, один из них погиб

Во Львове вследствие отравления угарным газом погиб один человек, еще двоих госпитализировали. Об этом сообщается на странице департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации в Facebook.

Так, согласно данным департамента, инцидент произошел вечером 10 октября в квартире по улице Елены Степановны.

В департаменте не указывают пол погибшего, только его возраст – 18 лет. Госпитализированным – 40 и 14 лет соответственно.

Квартира оборудована двухконтурным газовым котлом. Подача газа в квартиру приостановлена.

Как сообщали Українські Новини, предварительная причина смерти 3 военных в Житомирской области - отравление угарным газом. 8 октября 3 военных были обнаружены мертвыми в квартире в Житомирской области. Установлено, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской области, а также 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили.

Также в Запорожской области семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом.

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