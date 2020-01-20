В Запорожской области семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом

Семья из 4 человек погибла в ночь на понедельник в результате отравления угарным газом в Каменке-Днепровской (районный центр Запорожской области).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 20 января около 7:55 поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены четыре трупа.

Полицейские обнаружили трупы хозяев дома, мужчины 1970 года рождения и женщины 1979 года рождения, а также их детей 2001 и 2005 года рождения.

По оперативной версии, семья погибла в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом.

Планируется начало расследования по признакам ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области от отравления угарным газом умерли три человека.

Ранее ребенок и трое взрослых погибли из-за отравления угарным газом под Днипром.