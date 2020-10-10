подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Сегодня состоится матч между сборными Украины и Германии. Где пройдет трансляция
10 октября 2020, суббота, 21:45 400
Спорт 2020-10-10T22:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится матч между сборными Украины и Германии. Где пройдет трансляция

Сегодня состоится матч между сборными Украины и Германии. Где пройдет трансляция

Елена Новикова
Футбол, Сборная Украины, Сборная Германии, Лига наций, футбольный матч, Украина-Германия, НСК
Футбольный мяч. Фото: ФФУ
Футбольный мяч. Фото: ФФУ

В субботу, 10 октября, сборная Украины продолжит выступления в групповом турнире Лиги наций-2020/2021 и сразится с национальной сборной Германии. Об этом сообщает football.ua.

Так, матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Арбитр матча - Орель Гринфельд (Израиль).

Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина" в 21.45.

После поражений 0:4 от Испании и 1:7 от Франции главная задача "желто-синих" вновь не проиграть с разгромным результатом. Однако Йоахим Лев с уверенностью заявил, что его команда должна победить Украину в предстоящем матче. А Мануэль Нойер вторит главному тренеру и утверждает, что Бундестим в Киев прилетел исключительно за победой.

Все в предстоящей встрече говорит в пользу немцев, даже статистика предыдущих встреч.

Статистика личных встреч

6 игр: 0 побед Украины, 3 ничьих, 3 поражения

Забитые и пропущенные голы: 5:12
Самый результативный матч: 3:3

Как сообщали Українські новини, "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Ранее сборная Украина разгромно проиграла французам в товарищеском матче.

Больше новостей о: Футбол Сборная Украины Сборная Германии Лига наций футбольный матч Украина-Германия НСК "Олимпийский"

Массовое заражение коронавирусом в донецком "Шахте...
В ночь на 11 октября метро в Киеве будет работать ...
​Как заканчивались предыдущие поединки между сборн...
Попадут ли болельщики в Киеве на футбольные матчи ...
САП прогнозирует вынесение еще 19 приговоров до 2021, - Грищук
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели
Новости
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
Сегодня состоится матч между сборными Украины и Германии. Где пройдет трансляция 21:45
Выборы. Фото: racurs
В ЦИК показали процедуру правильного заполнения бюллетеня на местных выборах 21:45 Видео
Акция в Киеве. Фото: Telegram/PavlovskyNews
Свободу узникам Кремля. В Киеве проходит акция в поддержку пленных и пропавших без вести украинцев 21:18
Местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло. Прогноз погоды в Украине на воскресенье 21:00
больше новостей
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Михаил Добкин.
В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин 14:15
больше новостей
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей 10:24
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
больше новостей
В ЦИК показали процедуру правильного заполнения бюллетеня на местных выборах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok