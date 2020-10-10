Сегодня состоится матч между сборными Украины и Германии. Где пройдет трансляция

В субботу, 10 октября, сборная Украины продолжит выступления в групповом турнире Лиги наций-2020/2021 и сразится с национальной сборной Германии. Об этом сообщает football.ua.

Так, матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Арбитр матча - Орель Гринфельд (Израиль).

Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина" в 21.45.

После поражений 0:4 от Испании и 1:7 от Франции главная задача "желто-синих" вновь не проиграть с разгромным результатом. Однако Йоахим Лев с уверенностью заявил, что его команда должна победить Украину в предстоящем матче. А Мануэль Нойер вторит главному тренеру и утверждает, что Бундестим в Киев прилетел исключительно за победой.

Все в предстоящей встрече говорит в пользу немцев, даже статистика предыдущих встреч.

Статистика личных встреч

6 игр: 0 побед Украины, 3 ничьих, 3 поражения

Забитые и пропущенные голы: 5:12

Самый результативный матч: 3:3

Как сообщали Українські новини, "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Ранее сборная Украина разгромно проиграла французам в товарищеском матче.

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