Сегодня состоится матч между сборными Украины и Германии. Где пройдет трансляция

В субботу, 10 октября, сборная Украины продолжит выступления в групповом турнире Лиги наций-2020\/2021 и сразится с национальной сборной Германии. Об этом сообщает football.ua. Так, матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Арбитр матча - Орель Гринфельд (Израиль). Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина" в 21.45. После поражений 0:4 от Испании и 1:7 от Франции главная задача "желто-синих" вновь не проиграть с разгромным результатом. Однако Йоахим Лев с уверенностью заявил, что его команда должна победить Украину в предстоящем матче. А Мануэль Нойер вторит главному тренеру и утверждает, что Бундестим в Киев прилетел исключительно за победой. Все в предстоящей встрече говорит в пользу немцев, даже статистика предыдущих встреч. Статистика личных встреч 6 игр: 0 побед Украины, 3 ничьих, 3 пораженияЗабитые и пропущенные голы: 5:12Самый результативный матч: 3:3 Как сообщали Українські новини, "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу. Ранее сборная Украина разгромно проиграла французам в товарищеском матче.