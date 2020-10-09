Что такое Пинотаж, где послушать джаз и попить вина: как провести выходные в Киеве

Рабочая неделя закончилась, выходные ожидаются хоть и слегка дождливыми, но теплыми, и сейчас самое время подумать, какой стиль досуга выбрать на выходных. Українські Новини составили карту винных мероприятий, а читателям осталось лишь выбрать то, которое наиболее соответствует настроению.

Накануне Международного дня Пинотажа, который в этом году выпадает на 10 октября, интересно узнать, почему это вино стало национальной гордостью ЮАР. Краткая справка может пригодиться в субботу во время встречи с друзьями, романтического ужина или просто удачно спланированного вечера.

А началось все в 1925 году, когда профессор Авраам Перольд скрестил Pinot Noir и Cinsault и создал Pinotage. Его уникальность в том, что этот сорт проявляет свои лучшие качества только на родине. Из него можно сделать вина разных стилей – от молодого яркого гастрономического к заряженному на выдержку.

Pinotage раскрывается ароматами черной сливы, вишни, ежевики, инжира. Ему свойственны копченые и "медицинские" нотки.

Поскольку Pinotage очень гастрономическое вино, под него можно выбирать разнообразную пищу. Молодое невыдержанное вино хорошо дополнит блюда японской кухни, рататуй и даже насыщенный фасолевый суп. Полнотелый Pinotage лучше всего будет сочитаться с дичью, ребрами с соусом барбекю, стейками, пряной индийской кухней.

Однако не Пинотажем единым. На выходных в столице будет из чего выбирать.

10 октября, суббота

Джаз и вино в Bromarket

В эту субботу энотека на Бессарабке посвятит вечер вину Naked Red от австрийцев Heinrich. Для справки Naked Red – это местный бленд сорта Zweigelt и Blaufränkisch. Вино сочное, пряное и фруктово-ягодное одновременно со свежим послевкусием. Наслаждаться им рекомендуют с хумусом и пиццей "Маргарита". Сопровождать винный вечер в "Барвинке" бужет джаз от New Brain Trio.

Где: Энотека "Барвинок", ул. Большая Васильковская, 1-3

Когда: 10.09, 20:00

Стоимость: вход свободный, вино – 95 грн/100 г

Живопись за бокалом вина

Провести несколько часов в творческой атмосфере с вином можно будет на мастер-классе по живописи. Гости создадут картину под руководством профессионального художника всего за три часа. Выбрать репродукцию для копирования можно из предложенных вариантов на месте или принести свой вариант.

Где: Бурса Живописи, Терещенковская, 13, офис 45

Когда: 10.09. 16:00

Стоимость: 600 грн, включая все материалы для творчества (в том числе и полотно), а также вино для вдохновения.

11 октября, воскресенье

Утро, разговоры & вино: гастрономическая культура Украины и Франции

Утро воскресенья может быть каким угодно – сонным, ленивым, спортивным, или даже литературно-гастрономическим. Если выбор за последним – стоит посетить завтрак с вином и разговорами. Разговор будет посвящен украинской и французской гастрономии, между которыми, как оказалось, гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

В частности, спикеры расскажут о французском влиянии на украинскую кухню еще начиная со времен казацких старшин, французских заведениях начала 20 века в Киеве, о том, как создаются гиды Michelin и стоит ли к ним прислушиваться и многое другое. Дополнят познавательное утро бокал вина или чашечка кофе, устрица с помидорным рассолом, тартар из говядины или салат с копченой курицей (на выбор).

Где: Последняя баррикада, Майдан Незалежности, 1

Когда: 11.10. 11:00

Стоимость: 199 грн

Дегустация вин Тосканы

Окунуться в атмосферу солнечной Италии и познакомиться с одним из самых известных винных регионов Европы Тосканой можно будет в воскресенье. Качество топовых тосканских вин контролируется множеством правил, прописанных в требованиях классификаций DOC и DOCG. Ключевым фактором успеха Тосканы является ее климат. Здесь большой разброс суточных температур позволяет винограда сохранять баланс кислотности, ароматики и содержания сахара. Почувствовать регион на вкус поможет ведущий-сомелье Good Wine Павел Мнухин. В меню четыре вина и закуски от шеф-повара.

Pepolli Chianti Classico 2018, Marchesi Antinori

ColleMassari Riserva, ColleMassari

Inarno 2018, Petrolo

Il Leo Chianti Superiore, Ruffino

Где: Papa Di Pasta, Саперное поле, 5

Когда: 11.09, 17:00

Стоимость: 700 грн

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