В Днипре застрелился врач больницы им. Мечникова из-за подозрения на коронавирус, – СМИ

Вслед за информацией о том, что в Днипре из-за роста заболеваемости COVID-19 на карантин закрылся еще один вуз, стало известно, что врач больницы им. Мечникова в Днипре застрелился в своей квартире. Об этом сообщает Днепр Оперативный. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство из-за подозрения на коронавирус. "Известно, что погибший врач больницы им. Мечникова (1975 года рождения) и он офицер запаса. Следователь, который находится на месте убийства говорит, что это суицид. Мужчина застрелился из травматического оружия. На месте трагедии также есть вдова погибшего, которая также работает в больнице им. Мечникова. По словам соседей, он ее регулярно избивал", – сообщает Днепр Оперативный. Сообщается также, что травматический пистолет, из которого якобы застрелился мужчина, был найден рядом с его телом. На месте работает полиция и следователи, детали инцидента устанавливаются.