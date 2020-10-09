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09 октября 2020, пятница, 18:20 1199
Общество 2020-10-09T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Днипре застрелился врач больницы им. Мечникова из-за подозрения на коронавирус, – СМИ

В Днипре застрелился врач больницы им. Мечникова из-за подозрения на коронавирус, – СМИ

Александр Савич
Самоубийство, Врач, Днипро, Больница имени Мечникова, Подозрение на коронавирус
Врач в Днипре застрелился из-за подозрения на коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu
Врач в Днипре застрелился из-за подозрения на коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu

Вслед за информацией о том, что в Днипре из-за роста заболеваемости COVID-19 на карантин закрылся еще один вуз, стало известно, что врач больницы им. Мечникова в Днипре застрелился в своей квартире. Об этом сообщает Днепр Оперативный.

По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство из-за подозрения на коронавирус.

"Известно, что погибший врач больницы им. Мечникова (1975 года рождения) и он офицер запаса. Следователь, который находится на месте убийства говорит, что это суицид.

Мужчина застрелился из травматического оружия. На месте трагедии также есть вдова погибшего, которая также работает в больнице им. Мечникова. По словам соседей, он ее регулярно избивал", – сообщает Днепр Оперативный.

Сообщается также, что травматический пистолет, из которого якобы застрелился мужчина, был найден рядом с его телом.

На месте работает полиция и следователи, детали инцидента устанавливаются.

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