В Киеве скандальное строительство ТРЦ прямо на конечной станции скоростного трамвая парализовало крупную транспортную развязку

Неоднократно попадавшее в скандалы строительство прямо на кольцевом развороте скоростного трамвая торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Апрель-2" из-за захвата нескольких полос автомобильных дорог общего пользования и пешеходных зон практически парализовало движение на крупной автомобильной развязке между проспектом Леся Курбаса и Кольцевой дорогой в Киеве.

Если раньше, на протяжении уже почти года, в час пик образовывалась автомобильная пробка до улицы Гната Юры, то с ухудшением погодных условий 8 октября многокилометровая пробка на подходах к развязке образовалась уже на самой Кольцевой автодороге. Автомобилисты всеми правдами и неправдами ищут обходные пути, образовывая новые пробки на нешироких улицах района Борщаговка.

Причина образования пробок оказалась банальной. Строительством торгово-развлекательного центра еще год назад были "заняты" 2 из 3 полос движения на разворот по проспекту Курбаса и в сторону Кольцевой автодороги.

Что сразу же осложнило движение из центра Киева в сторону Кольцевой автодороги и прилегающих населенных пунктов. Кроме того, прекращение в связи со строительством еще в 2018 году движения маршрута скоростного трамвая №3 (который "Киевпастранс" обещал возобновить в 1-м квартале 2019 года) увеличило количество "компенсирующего" трамваев пассажирского автотранспорта на этом транспортном узле.

А сокращение с 3 до 2 полос (на перекрестке с улицей Зодчих – до 1 полосы) движения со стороны Кольцевой дороги в центр создало постоянные пробки на "лепестках" развязки со стороны Кольцевой автодороги.

Используя данные сервиса Google можно легко заметить, что автомобильные пробки здесь образуются уже не только в пиковые часы, а даже в середине обычного рабочего дня.

Движение транспорта по состоянию на 15:30 в пятницу, 9 октября

После последнего скандала с самозахватом строителями прямо под бетонные конструкции полосы автодороги общего пользования, часть конструкций была демонтирована застройщиком, который утверждал, что "это получилось случайно". Сейчас здание "нависает" над автодорогой начиная со 2-го этажа. Теперь же пользователи социальных сетей утверждают, что строительство на скандальном объекте полностью приостановлено.

При этом, уже по построенным конструкциям очевидно, что комплекс не предусматривает крупного автопаркинга либо автомобильной стоянки, что, по-сути, вынудит посетителей парковаться прямо на проезжей части. Как это скажется на движении по проспекту Курбаса и по соединяемой с комплексом пешеходным мостом самой Кольцевой автодороге, можно только предполагать.

Как заявлял ранее депутат Киевского городского совета Александр Пабат, он сомневается в законности строительства данного ТРЦ.

"У меня возникает много вопросов относительно законности строительства ТРК April City, который располагается на конечной остановке скоростного трамвая №3 "Кольцевая дорога". С октября 2018 года жители Борщаговки страдают от транспортных неудобств, а жители близлежащих домов опасаются, что во время строительства этой новостройки их дома в прямом смысле слова развалятся, поскольку и так уже имеют трещины и находятся фактически в аварийном состоянии", – написал Пабат.

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