Попов пообещал восстановить помощь ветеранам из бюджета Киева когда станет мэром

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов после встречи с ветеранскими организациями столицы заявил, что ветеранам необходимо особое внимание со стороны государства и городской власти.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В последние 7 лет власть не уделяет ветеранам должного внимания. Если в 2013 году средняя пенсия по стране составляла 182 доллара, то сегодня – чуть более 100. При этом тарифы возросли в 10 и более раз. Наша главная задача после выборов касается всех киевлян, но ветеранов – в первую очередь: мы должны поднять их доходы и уменьшить их расходы. Тогда власть оправдает выбор людей. На сегодняшний день все делается с точностью до наоборот", – сказал Попов.

Кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ убежден, что ветеранам необходимо особое внимание со стороны государства и городской власти.

"Так было в период моего руководства Киевской горадминистрацией с 2010 по 2013 год, когда мы помогали ветеранам из местного бюджета, помогали с лечением, с решением жилищных вопросов. Нынешняя власть забыла о ветеранах, и они жалуются нам на это", – рассказал он.

"Мы берем на себя обязательство вернуть помощь ветеранам на должный уровень. Мы не имеем права забывать, что это поколение, которое спасло страну от нацизма, а после войны восстановило Киев и подняло нашу экономику. Мы всегда будем благодарным им. Они создали фундамент государства, который не смогли полностью разрушить за последние 7 лет", – резюмировал Александр Попов.

Напомним, Александр Попов разработал "Карту киевлянина", которая давала пенсионерам и другим малообеспеченным жителям города скидки в аптеках, магазинах и транспорте.

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