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09 октября 2020, пятница, 15:43 210
Выборы 2020-10-09T16:15:01+03:00
Українські Новини
Попов пообещал восстановить помощь ветеранам из бюджета Киева когда станет мэром

Попов пообещал восстановить помощь ветеранам из бюджета Киева когда станет мэром

Петр Стуженко
Александр Попов, мэр Киева, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, Муниципальная помощь ветеранам
Александр Попов на встрече с ветеранами. Фото: zagittya.com.ua
Александр Попов на встрече с ветеранами. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов после встречи с ветеранскими организациями столицы заявил, что ветеранам необходимо особое внимание со стороны государства и городской власти.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В последние 7 лет власть не уделяет ветеранам должного внимания. Если в 2013 году средняя пенсия по стране составляла 182 доллара, то сегодня – чуть более 100. При этом тарифы возросли в 10 и более раз. Наша главная задача после выборов касается всех киевлян, но ветеранов – в первую очередь: мы должны поднять их доходы и уменьшить их расходы. Тогда власть оправдает выбор людей. На сегодняшний день все делается с точностью до наоборот", – сказал Попов.

Кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ убежден, что ветеранам необходимо особое внимание со стороны государства и городской власти.

"Так было в период моего руководства Киевской горадминистрацией с 2010 по 2013 год, когда мы помогали ветеранам из местного бюджета, помогали с лечением, с решением жилищных вопросов. Нынешняя власть забыла о ветеранах, и они жалуются нам на это", – рассказал он.

"Мы берем на себя обязательство вернуть помощь ветеранам на должный уровень. Мы не имеем права забывать, что это поколение, которое спасло страну от нацизма, а после войны восстановило Киев и подняло нашу экономику. Мы всегда будем благодарным им. Они создали фундамент государства, который не смогли полностью разрушить за последние 7 лет", – резюмировал Александр Попов.

Напомним, Александр Попов разработал "Карту киевлянина", которая давала пенсионерам и другим малообеспеченным жителям города скидки в аптеках, магазинах и транспорте.

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