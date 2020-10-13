Будут проверять даже после отмены выплат. Субсидиантов ждут строгие проверки

Так, сообщается, что последний из этапов проверки будет длиться в течение трех лет после того, как перестанут платить субсидию.

Юрист Александр Плахотник поясняет: практика трехэтапной проверки существует в большинстве развитых стран. Украина, фактически, выполнила международные рекомендации (например, условия меморандума с МВФ).

Итак, есть три этапа проверки:

перед назначением выплаты;

во время получения выплаты;

в течение трех лет после отмены выплаты.

В пресс-службе Министерства социальной политики рассказывают: проверку проводит не их ведомство, а после Министерство финансов присылает свои рекомендации. Например, отменить столько-то субсидий по таким-вот адресам.

"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – рассказывают в Минсоце.

Если речь идет, например, о субсидиях, то орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. Если отказаться, то подадут в суд. И, как показывает судебная практика, служители Фемиды занимают сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.

Как сообщали Українські Новини, в Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию.

Ранее Кабмин запретил лишать украинцев субсидий во время карантина.

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