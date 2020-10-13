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13 октября 2020, вторник, 05:50 75
Общество 2020-10-13T05:50:01+03:00
Українські Новини
Будут проверять даже после отмены выплат. Субсидиантов ждут строгие проверки

Будут проверять даже после отмены выплат. Субсидиантов ждут строгие проверки

Анна Рудык
Субсидия, Субсидии, Субсидианты, получение субсидий, проверка субсидий
Субсидия
Субсидия

Претендующих на субсидии, которые хотят урезать, украинцев, ожидают трехэтапные проверки. Об этом пишет Обозреватель.

Так, сообщается, что последний из этапов проверки будет длиться в течение трех лет после того, как перестанут платить субсидию.

Юрист Александр Плахотник поясняет: практика трехэтапной проверки существует в большинстве развитых стран. Украина, фактически, выполнила международные рекомендации (например, условия меморандума с МВФ).

Итак, есть три этапа проверки:

  • перед назначением выплаты;
  • во время получения выплаты;
  • в течение трех лет после отмены выплаты.

В пресс-службе Министерства социальной политики рассказывают: проверку проводит не их ведомство, а после Министерство финансов присылает свои рекомендации. Например, отменить столько-то субсидий по таким-вот адресам.

"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – рассказывают в Минсоце.

Если речь идет, например, о субсидиях, то орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. Если отказаться, то подадут в суд. И, как показывает судебная практика, служители Фемиды занимают сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.

Как сообщали Українські Новини, в Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию.

Ранее Кабмин запретил лишать украинцев субсидий во время карантина.

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