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  • Мэр Кличко обратился к Кабмину для предотвращения нехватки мест в коммунальных больницах для больных COVID-19
09 октября 2020, пятница, 14:43 550 Видео
Медицина 2020-10-09T14:54:50+03:00
Українські Новини
Мэр Кличко обратился к Кабмину для предотвращения нехватки мест в коммунальных больницах для больных COVID-19

Мэр Кличко обратился к Кабмину для предотвращения нехватки мест в коммунальных больницах для больных COVID-19

Петр Стуженко
Виталий Кличко, Коронавирус, мэр Киева, Covid-19
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Виталий Кличко. Фото: klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины и министру здравоохранения с призывом предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в столице.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы действуем на опережение. И постепенно увеличивали количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сегодня это более 2,5 тыс. коек в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих стационаров - уже более 70%", - сказал Кличко.

Он отметил, что сейчас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Так, на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1 675 больных коронавирусом, из них 36 детей. 338 пациентов - в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 - под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 574 больные.

Кличко подчеркнул, что с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать.

"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения с призывом выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь", - отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что власть на всех уровнях должна совместно противодействовать пандемии и защищать людей, а не перекладывать ответственность на кого-то.

"Нет наших-не наших больниц! Есть одна задача - оказывать помощь всем больным COVID-19. Система здравоохранения должна работать слаженно и ответственно! Также надо понимать, что, кроме больных коронавирусом, медучреждения столицы оказывают помощь всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении", - подытожил Виталий Кличко.

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