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09 октября 2020, пятница, 14:28 83
Выборы 2020-10-09T14:41:01+03:00
Українські Новини
Четверть опрошенных жителей Херсонской области поддерживают ОПЗЖ на выборах в облсовет

Четверть опрошенных жителей Херсонской области поддерживают ОПЗЖ на выборах в облсовет

Константин Долгий
Опрос, Херсон, Местные выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

24,3% жителей Херсонской области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Херсонский областной совет проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа — За життя", 16,1% — за "Слугу народа", 14,6% — за партию "Нам тут жить!".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 7,3% респондентов проголосовали бы за "Европейскую Солидарность", 6,7% за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,1% — за блок Владимира Сальдо, 5,3% — за "Партию Шария", 3,4% — за "Наш Край".

Кроме того, 2,9% выбрали бы Радикальную партию Олега Ляшко, 2,7% — "партию Зеленых". Другие партии набрали бы менее 2% голосов.

Опрос проводился 2-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Херсонской области и 400 жителей Херсона методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Херсона и 3% — для области.

Как сообщали Українськi Новини, выборы должностных лиц в местных органах власти состоятся 25 октября 2020 года.

Также сообщалось, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 200 международных наблюдателей, который примут участие в избирательном процессе.

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