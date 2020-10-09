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  • "Блок Владимира Сальдо", "Нам здесь жить" и ОПЗЖ лидируют на выборах в горсовет Херсона, - опрос
09 октября 2020, пятница, 14:46 163
Выборы 2020-10-09T14:46:21+03:00
Українські Новини
"Блок Владимира Сальдо", "Нам здесь жить" и ОПЗЖ лидируют на выборах в горсовет Херсона, - опрос

"Блок Владимира Сальдо", "Нам здесь жить" и ОПЗЖ лидируют на выборах в горсовет Херсона, - опрос

Надежда Комендантова
Выборы, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, выборы-2020
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

20,7% жителей Херсона, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Херсонский городской совет проголосовали бы за политическую силу бывшего мэра Херсона "Блок Владимира Сальдо", 15,5% - за партию "Нам здесь жить!", 14,1% - за "Оппозиционную платформу – За життя", в то время как Колыхаев, Сальдо и Опанащенко лидируют на выборах мэра Херсона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

12,4% респондентов проголосовали бы за "Слугу народа", 10,3% - за "Европейскую солидарность", 5,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

5,7% опрошенных проголосовали бы "Партию Шария", 2,9% - за "За будущее", 2,7% - за "Наш Край", 2,5% - за "Оппозиционный блок", за "Партию Зеленых" - 2% опрошенных.

Остальные партии набрали бы меньше 2%.

Опрос проводился 2-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Херсонской области и 400 жителей Херсона методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Херсона и 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, 24,3% жителей Херсонской области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Херсонский областной совет проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За життя", 16,1% - за "Слугу народа", 14,6% - за партию "Нам тут жить!".

25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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