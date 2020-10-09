Колыхаев, Сальдо и Опанащенко лидируют на выборах мэра Херсона, — опрос

28,3% жителей Херсона, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах мэра проголосовали бы за депутата Верховной Рады от депутатской группы "За будущее" Игоря Колыхаева, 26,1% проголосовали бы за бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо ("Блок Владимира Сальдо"), 13,2% - за Михаила Опанащенко ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Колыхаев выдвинут кандидатом в мэры от партии "Нам здесь жить!".

8% респондентов отдали бы свой голос за Юрия Кирилова ("Слуга народа"), 4,4% опрошенных выбрали бы самовыдвиженца Василия Федина, 3,6% - Артема Кияновского ("Наш Край"), 3,3% - Юрия Одарченко ("Батьківщина"), 2,7% - Елену Урсуленко ("За будущее").

Другие кандидаты набрали менее 2%.

Опрос проводился 2-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Херсонской области и 400 жителей Херсона методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Херсона и 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, 20,7% жителей Херсона, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Херсонский городской совет проголосовали бы за политическую силу бывшего мэра Херсона "Блок Владимира Сальдо", 15,5% - за партию "Нам здесь жить!", 14,1% - за "Оппозиционную платформу — За життя".

24,3% жителей Херсонской области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Херсонский областной совет проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За життя", 16,1% - за "Слугу народа", 14,6% - за партию "Нам тут жить!".

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