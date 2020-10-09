Директор Biotec Group допускает причастность братьев Евсеенко к поджогу его завода в Кодре Киевской области

Директор компании Biotec Group Владимир Шкляр допускает, что Иван и Матвей Евсеенко причастны к поджогу в 2017 году его завода в поселке Кодра Киевской области.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Возможно, к этому причастны и они, потому что сожгли завод, но никто так ничего и не установил. Пожарные ничего не делали и нам пришлось оттуда уехать. Затем они выкупили это здание», - сказал Шкляр.

По его словам, он сражу же обратился в правоохранительные органы, но результата расследования нет.

«Да (обращался), но местные все друг друга "крышуют". Мы писали заявления, но там никто ничего не делал», - отметил бизнесмен.

Он добавил, что в результате пожара понес потери на 1 млн гривен.

«До сих пор не ясно, был ли это поджог или нет. Результатов нет. Там сгорело имущество не только наше, но других. Однозначно не уверен, что этот пожар устроен ними (братьями Евсеенко, - ред.), конкретных доказательств у меня нет. Однако, это вполне вероятно. Хотя, возможно, просто это стечение обстоятельств и они воспользовались этим», - добавил предприниматель.

Также он рассказал о своих отношениях с Евсеенками.

«Насколько я знаю, то один из них убил человека, сидел в тюрьме и оттуда руководил бизнесом. Они деревообработкой занимаются. Воруют лес и продают его. У меня только общая информация о них», - сообщил Шкляр.

Он подчеркнул, что после пожара своего завода, перевез бизнес из Кодры в другое место.

«Бизнес перевез. Потому что, знаете, там - как болото. В этой местности все хотят от тебя что-то "откусить", какие-то козни организуют, какие подковерные игры, какие-то заговоры, грязью обливают и считают чужаком», - заявил предприниматель.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля 2017 года Святошинский районный суд в Киеве 3 июля объявил обвинительный приговор депутату Макаровского райсовета Киевской области Матвею Евсеенко по факту совершения ДТП со смертельным исходом, которое произошло 29 июля 2016 года на Кольцевой дороге.

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