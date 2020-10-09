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  • Вакарчук сохраняет мандат депутата, чтобы скрываться от следствия, - Портнов
09 октября 2020, пятница, 08:53 48
Политика 2020-10-09T08:53:01+03:00
Українські Новини
Вакарчук сохраняет мандат депутата, чтобы скрываться от следствия, - Портнов

Вакарчук сохраняет мандат депутата, чтобы скрываться от следствия, - Портнов

Татьяна Зотова
Мандат, Портнов, генеральный прокурор Украины, Верховная Рада Украины, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук и Андрей Портнов. Коллаж: bzns.media
Святослав Вакарчук и Андрей Портнов. Коллаж: bzns.media

О причинах, побуждающих известного певца и экс-лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука заявившего в середине июня о желании сложить с себя полномочия народного избранника, по сей день сохранять депутатский мандат, свое мнение высказал юрист и общественный деятель Андрей Портнов. Об этом правозащитник написал заметку для своей страницы в социальной сети Telegram.

"Друзья, несколько соображений ещё об одной афере разоблаченного ранее в отмывании преступных доходов, оффшорных махинациях и неуплате налогов, скандального начальника партии Голос Вакарчука.

Как известно, в июне этого года фигурант с пафосом заявил о сложении депутатских полномочий. После того, как Рада за это не проголосовала, моральный лидер заявил о выходе из собственной фракции. Уже на следующий день съезд одиозной партии прекратил его депутатские полномочия, как того требует Конституция.

Казалось бы, конец истории. Но в этот период, мы регистрируем расследование фактов неуплаты налогов от доходов Вакарчука из российских и оффшорных источников, заработанных ним на выступлениях перед российской публикой во время войны и Иловайской трагедии.

Спастись от этого можно если остаться в депутатском кресле и заручиться поддержкой Генерального прокурора, в чью компетенцию входит санкция почти на любые действия в отношении депутата, -  негласные следственные действия, уведомление о подозрении и тд.

Думаю, о том, что Генеральный прокурор взяла под защиту всё это бродячее громадянське суспильство и прочий воровской мотлох, спорить никто не будет.

Но заметка не об этом. Несмотря на публичное сложение полномочий и ещё июльское решение ЦИК о регистрации вместо фигуранта нового депутата, Вакарчук и партия Голос взяли курс на сохранение ним депутатского мандата.

Схема простая, как двери, - 28 июля, несмотря на решение ЦИК о признании вместо него депутатом Голоса гр. Свидерской, Вакарчук продолжил работать в Раде.

А подконтрольная ему новый депутат сообщила в ЦИК, что у неё уважительные причины, - какой-то трудовой договор, карантин, еще что-то и не подала документы, попросив ещё время.

ЦИК дал ещё время - до 08 октября, которое уже тоже прошло. Документов нет.

Вся эта манипуляция партии Голос состоит в том, чтобы сохранить Вакарчуку мандат и гарантии непривлечения к уголовной ответственности.

На сегодняшний день Вакарчук официально числится народным депутатом и его фамилия значится во всех результатах голосований на сайте Верховной Рады.

Странная, дешевая и позорная история поучавшего всех жить патриота и героя революции.

Займемся этой историей более жестко и внимательно. Ну и продолжаем по одиозной партии и её лидеру комплекс дополнительных учебно-воспитательных мероприятий.", - отметил Портнов.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат Святослав Вакарчук, депутатские полномочия которого 18 июня отказалась прекращать Верховная Рада, в июле и августе не исполнял депутатские обязанности.

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