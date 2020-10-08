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08 октября 2020, четверг, 21:42 19
Внешняя политика 2020-10-08T21:42:12+03:00
Українські Новини
В музее Лондонского Тауэра появится украиноязычный аудиогид

В музее Лондонского Тауэра появится украиноязычный аудиогид

Валерия Драгомирова
Елена Зеленская, Украиноязычный гид, Музей Лондонского Тауэра, Лондонский Тауэр
Елена Зеленская. Фото: Офис Президента
Елена Зеленская. Фото: Офис Президента

В музей Лондонского Тауэра появится аудиогид на украинском языке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Во время официального визита Президента Украины в Великобританию супруга главы государства Елена Зеленская посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан меморандум о внедрении первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида", - сказано в нем.

В соответствии с документом, "Администрация исторических королевских дворцов (Лондон) поддерживает инициативу первой леди и обязуется в ближайшее время ввести украиноязычный аудиогид в одной из наиболее известных достопримечательностей не только Великобритании, но и мира - Лондонском Тауэре".

Также Офис Президента заверяет, что британские партнеры готовы и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и распространять практику введения аудиогидов на украинском языке в других музеях и исторических королевских дворцах государства.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября в ходе официального визита в Австрию Зеленские приняли участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Также в Азербайджанском национальном музее ковра установили украиноязычный аудиогид. 

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