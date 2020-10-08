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08 октября 2020, четверг, 18:11 11
Жизнь 2020-10-08T18:13:15+03:00
Українські Новини
Фото Пенелопы Крус на фоне колумбийского флага спровоцировало споры между армянами и азербайджанцами

Фото Пенелопы Крус на фоне колумбийского флага спровоцировало споры между армянами и азербайджанцами

Александр Савич
Колумбия, Азербайджан, Армения, Пенелопа Крус, Конфликт Армении и Айзербаджана
Фото Пенелопы Крус на фоне колумбийского флага спровоцировало скандал. Фото: instagram/penelopecruzoficia
Фото Пенелопы Крус на фоне колумбийского флага спровоцировало скандал. Фото: instagram/penelopecruzoficia

Известная испанская актриса Пенелопа Крус опубликовала в своем Instagram-аккаунте постер со своей фотографией на фоне колумбийского флага. Армянские и азербайджанские подписчики актрисы поссорились в комментариях к этому посту, так как перепутали колумбийских флаг с армянским, и подумали, что Крус поддержала армян в конфликте с азербайджанцами.

Пенелопа Крус опубликовала в своем Instagram-аккаунте постер нового фильма со своим участием, который называется "355". На этом постере Крус изображена на фоне колумбийского флага.

Некоторые подписчики в комментариях, перепутав колумбийских флаг с армянским из-за схожести цветов, стали благодарить актрису за то, что она поддержала армян в конфликте с азербайджанцами.

Постер фильма Постер фильма "355" с флагом Колумбии, который армяне приняли за армянский. Фото: instagram/penelopecruzoficial

Позже Крус добавила комментарий о том, что на фото – постер фильма, в котором она играет колумбийку, и оно не имеет никакого отношения к Армении, а также к поддержке Крус одной из сторон армяно-азербайджанского конфликта.

Однако, в комментариях к тому времени уже разразились споры, в которых принимали участие армяне и азербайджанцы, в которых каждая из сторон писала, что Карабах принадлежит им.

Комментарии под постом с фотографией Пенелопы Крус. Фото: instagram/penelopecruzoficialКомментарии под постом с фотографией Пенелопы Крус. Фото: instagram/penelopecruzoficial

Также подписчики постили в комментариях эмодзи с флагами своих государств.

За пару дней под фотографией актрисы набралось несколько десятков тысяч комментариев, большая часть из которых не имеют к самому фото никакого отношения.

 
 
 
 
 
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We are #The355

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Как сообщали Українські новини, в 2014 году Пенелопа Крус стала самой сексуальной женщиной мира по версии Esquire.

Также в 2010 году переводчик интервью Саакашвили перепутал генерала НАТО с Пенелопой Крус.

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