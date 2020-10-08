подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Укрзализныця" выступает против повышения тарифов на электроэнергию - Федерация работодателей транспорта
08 октября 2020, четверг, 15:40 132
Экономика 2020-10-08T15:42:51+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" выступает против повышения тарифов на электроэнергию - Федерация работодателей транспорта

"Укрзализныця" выступает против повышения тарифов на электроэнергию - Федерация работодателей транспорта

Александр Дмитриенко
Электроэнергия, Укрзализниця, Муса Магомедов, Укрметаллургпром, Передача электроэнергии
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Федерация работодателей транспорта Украины заявляет, что акционерное общество "Укрзализныця" не может принять предложенное Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" повышение тарифов на передачу электроэнегии.

Об этом журналистам заявил глава Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

""Укрзализныця" является одним из крупнейших потребителей электроэнергии. Годовое потребление составляет 4 млрд. кВт-ч. Предложенное повышение тарифа на электроэнергию приведет к увеличению затрат "Укрзализныци" на 120 млн. гривен в месяц", - сказал он.

По его словам, вопрос оплаты обязательств перед инвесторами возобновляемых источников энергии (ВИЭ)  непонятен, поскольку государство брало на себя обязательства, а значит и оплата "зеленого" тарифа должна осуществляться из госбюджета.

В свою очередь, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, предлагает расплачиваться с инвесторами в ВИЭ  за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а не за счет перекладывания этого бремени на промышленных потребителей.

"40% потребления электроэнергии приходится на предприятия металлургии. Любой рост тарифов на электроэнергию приведет к сокращению производства и в дальнейшем к закрытию предприятий, что еще больше сократит потребление электроэнергии", - отметил он.

Народный депутат Муса Магомедов, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода, высказал обеспокоенность тем, что проблему платежей в энергетике пытаются решить за счет других отраслей экономики.

"В 1 полугодии 2020 года украинская промышленность получила совокупный убыток в размере 40 млрд. гривен, уровень экспорта сократился на 7,5%, падение промпроизводства составило 7,7%. Необходимо делать системные изменения, а не за счет промышленности решать проблемы энергетиков", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, украинские производители ферросплавной продукции выступают за введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить тариф  "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 30,2%, или на 72,53 гривен/МВт-ч до 312,76 гривен/МВт-ч на декабрь 2020 года.

Также "Укрэнерго" предлагает увеличить в 2,08 раза или на 260,8 гривен/МВт-ч до 501,03 гривен/МВт-ч свой тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.

При этом горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Герусу с просьбой инициировать принятие моратория на повышение тарифов на услуги по передаче электроэнергии и на услуги диспетчерского управления до конца 2021 года.

Комбинат подчеркивает, что повышение тарифов на передачу электроэнергии увеличит себестоимость продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к сокращению персонала.

С августа НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 54,6%, или на 84,83 грн/МВт-ч, до 240,23 гривен/МВт-ч.

В отчете Европейской комиссии говорится, что в январе-марте 2020 года цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе.

Больше новостей о: Электроэнергия Укрзализниця Муса Магомедов Укрметаллургпром Передача электроэнергии

Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
Дмитрий Сологуб устроил скандал перед иностранными инвесторами, — СМИ 16:32
Школьные учителя смогут создавать собственные учебные планы. Новый госстандарт предусматривает вариативность 16:23
Арест депутата Рады Юрченко с залогом 3 млн гривен оставили в силе 16:21
Новая глава Уманской ТИК Одарич подозревается в похищении печати и взломе электронной почты ТИК 16:19
В одесском электротранспорте внедряется альтернативная форма оплаты — с помощью смартфона, — Труханов 15:50
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok