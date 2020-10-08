"Укрзализныця" выступает против повышения тарифов на электроэнергию - Федерация работодателей транспорта

Федерация работодателей транспорта Украины заявляет, что акционерное общество "Укрзализныця" не может принять предложенное Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" повышение тарифов на передачу электроэнегии.

Об этом журналистам заявил глава Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

""Укрзализныця" является одним из крупнейших потребителей электроэнергии. Годовое потребление составляет 4 млрд. кВт-ч. Предложенное повышение тарифа на электроэнергию приведет к увеличению затрат "Укрзализныци" на 120 млн. гривен в месяц", - сказал он.

По его словам, вопрос оплаты обязательств перед инвесторами возобновляемых источников энергии (ВИЭ) непонятен, поскольку государство брало на себя обязательства, а значит и оплата "зеленого" тарифа должна осуществляться из госбюджета.

В свою очередь, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, предлагает расплачиваться с инвесторами в ВИЭ за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а не за счет перекладывания этого бремени на промышленных потребителей.

"40% потребления электроэнергии приходится на предприятия металлургии. Любой рост тарифов на электроэнергию приведет к сокращению производства и в дальнейшем к закрытию предприятий, что еще больше сократит потребление электроэнергии", - отметил он.

Народный депутат Муса Магомедов, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода, высказал обеспокоенность тем, что проблему платежей в энергетике пытаются решить за счет других отраслей экономики.

"В 1 полугодии 2020 года украинская промышленность получила совокупный убыток в размере 40 млрд. гривен, уровень экспорта сократился на 7,5%, падение промпроизводства составило 7,7%. Необходимо делать системные изменения, а не за счет промышленности решать проблемы энергетиков", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, украинские производители ферросплавной продукции выступают за введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 30,2%, или на 72,53 гривен/МВт-ч до 312,76 гривен/МВт-ч на декабрь 2020 года.

Также "Укрэнерго" предлагает увеличить в 2,08 раза или на 260,8 гривен/МВт-ч до 501,03 гривен/МВт-ч свой тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.

При этом горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Герусу с просьбой инициировать принятие моратория на повышение тарифов на услуги по передаче электроэнергии и на услуги диспетчерского управления до конца 2021 года.

Комбинат подчеркивает, что повышение тарифов на передачу электроэнергии увеличит себестоимость продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к сокращению персонала.

С августа НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 54,6%, или на 84,83 грн/МВт-ч, до 240,23 гривен/МВт-ч.

В отчете Европейской комиссии говорится, что в январе-марте 2020 года цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе.

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