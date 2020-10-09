Минсоцполитики может запретить получать наследство до возмещения долгов по уходу за пенсионером

Министерство социальной политики инициирует запрет наследникам принимать наследство до момента возмещения осуществленных заведением по уходу расходов.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном министерством к публичному обсуждению, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается установить запрет наследникам принимать наследство до момента возмещения расходов на уход, осуществленных заведением, в котором наследодатель находился на полном государственном обеспечении.

Так, в законопроекте предусмотрено, что не имеют права на наследование лица, которые уклонялись от осуществления ухода за наследодателем, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни нуждался в постороннем уходе и получал такой уход в государственных или коммунальных учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу, за счет бюджетных средств, ко дню возмещения такими лицами расходов на содержание, уход, лечение и погребение (в случае его организации и обеспечения таким заведением) наследодателя.

Также предлагается внести изменения в Гражданский кодекс в части пересмотра сущности договора пожизненного содержания и ухода и установления возможности заведения по уходу быть стороной договора пожизненного содержания и ухода.

Так, в законопроекте предусматривается, что приобретателем в договоре пожизненного содержания и ухода может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, в том числе заведение государственной или коммунальной формы собственности, которое предоставляет социальные услуги по уходу.

Также предлагается закрепить стоимость материального обеспечения по договору пожизненного содержания и ухода на уровне не ниже стоимости социальной услуги по уходу на дому и усилить требования по защите имущественных прав недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена, путем дополнения перечня сделок, для совершения которых необходимо предварительно получить разрешение органа опеки и попечительства.

Как сообщали Українськi Новини, Рада ввела надбавку по уходу за лицами с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы.

Также одиноким пенсионерам старше 80 лет назначили ежемесячное пособие.

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