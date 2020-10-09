підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
09 жовтня 2020, пʼятниця, 05:45 5
Суспільство 2020-10-09T05:45:02+03:00
Українські Новини
Мінсоцполітики може заборонити отримувати спадок до відшкодування боргів з догляду за пенсіонером

Мінсоцполітики може заборонити отримувати спадок до відшкодування боргів з догляду за пенсіонером

Анна Рудык
Спадок, Спадкоємці, Мінсоцполітики
Документ. Фото: freepik
Документ. Фото: freepik

Міністерство соціальної політики ініціює заборону до моменту відшкодування здійснених закладом із догляду витрат спадкоємцям приймати спадщину.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті, опублікованому міністерством до публічного обговорення, передають Українські Новини.

Законопроєктом пропонується встановити заборону спадкоємцям приймати спадщину до моменту відшкодування витрат на догляд, здійснених закладом, в якому спадкодавець перебував на повному державному забезпеченні.

Так, в законопроєкті передбачено, що не мають права на спадкування особи, які ухилялися від здійснення догляду за спадкодавцем, який через похилий вік, тяжку хворобу потребував стороннього догляду і отримував такий догляд в державних або комунальних закладах, що надають соціальні послуги з догляду, за рахунок бюджетних коштів, до дня відшкодування такими особами витрат на утримання, догляд, лікування та поховання (в разі його організації і забезпечення таким закладом) спадкодавця.

Також пропонується внести зміни до Цивільного кодексу в частині перегляду суті договору довічного утримання та догляду і встановлення можливості закладу по догляду бути стороною договору довічного утримання та догляду.

Так, в законопроєкті передбачається, що набувачем в договорі довічного утримання та догляду може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа, в тому числі заклад державної або комунальної форми власності, яка надає соціальні послуги з догляду.

Також пропонується закріпити вартість матеріального забезпечення за договором довічного утримання та догляду на рівні не нижче вартості соціальної послуги з догляду на дому та посилити вимоги щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, шляхом доповнення переліку угод, для здійснення яких необхідно попередньо отримати дозвіл органу опіки та піклування.

Як повідомляли Українськi Новини, Рада ввела надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства підгруп А і Б I групи.

Також одиноким пенсіонерам старше 80 років призначили щомісячну допомогу.

Більше новин про: Спадок Спадкоємці Мінсоцполітики

Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу
Новини
Наступного тижня на українців чекає три вихідних 06:00
Субсидії знову уріжуть і посилять перевірки. Що чекає українців цієї зими 05:50
Мінсоцполітики може заборонити отримувати спадок до відшкодування боргів з догляду за пенсіонером 05:45
Долар перевалить за 30. Економісти озвучили прогноз курсу валют 05:30
Офіційний курс валют на сьогодні і вихідні: долар почав дешевшати 05:15
більше новин
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
Деньги
"Наш Край" заявив про провокації на виборах: зламали офіс, підкинули пакет з грошима 15:10 Документ
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов 12:50
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
За 9 місяців Україна скоротила експорт продукції на 5,6%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok