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08 октября 2020, четверг, 13:33 518
Кабмин 2020-10-08T14:30:03+03:00
Українські Новини
Минкульт внесет "Летающую тарелку" в Киеве в реестр памятников архитектуры

Минкульт внесет "Летающую тарелку" в Киеве в реестр памятников архитектуры

Анна Рудык
КГГА, Памятник архитектуры, Реставрация, Александр Ткаченко
"Летающая тарелка" в Киеве. Фото: t.me/otkachеnkokyiv

Министерство культуры и информационной политики решило внести столичную достопримечательность архитектуры модернизма, находящееся на Лыбедской площади здание Института научно-технической и экономической информации Министерства образования и науки (более известное как "Летающая тарелка") в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Наконец-то экспертным советом МКИП (Минкультуры) мы вносим "тарелочку" в перечень реестра памятников архитектуры и монументального искусства", - сообщил Ткаченко.

По словам министра, теперь Киевская городская государственная администрация должна внести здание в список выявленных объектов культурного наследия для завершения процесса внесения его в госреестр памятников местного значения.

Внесение здания в реестр позволит сохранить его архитектуру при реконструкции.

Ткаченко отметил, что здание после реставрации может стать современным концертным залом с учетом его акустических особенностей.

Здание "Летающая тарелка" построено в 1971 году по проекту архитекторов второй волны советского модернизма Флориана Юрьева и Льва Новикова.

В сооружении находится Институт научно-технической экспертизы и информации и Государственная научно-техническая библиотека.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве установят мемориальные доски выдающимся украинским ученым.

Ранее суд отказался передать в частную собственность историческое здание на Подоле в Киеве.

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