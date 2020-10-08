Минкульт внесет "Летающую тарелку" в Киеве в реестр памятников архитектуры

Министерство культуры и информационной политики решило внести столичную достопримечательность архитектуры модернизма, находящееся на Лыбедской площади здание Института научно-технической и экономической информации Министерства образования и науки (более известное как "Летающая тарелка") в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Наконец-то экспертным советом МКИП (Минкультуры) мы вносим "тарелочку" в перечень реестра памятников архитектуры и монументального искусства", - сообщил Ткаченко.

По словам министра, теперь Киевская городская государственная администрация должна внести здание в список выявленных объектов культурного наследия для завершения процесса внесения его в госреестр памятников местного значения.

Внесение здания в реестр позволит сохранить его архитектуру при реконструкции.

Ткаченко отметил, что здание после реставрации может стать современным концертным залом с учетом его акустических особенностей.

Здание "Летающая тарелка" построено в 1971 году по проекту архитекторов второй волны советского модернизма Флориана Юрьева и Льва Новикова.

В сооружении находится Институт научно-технической экспертизы и информации и Государственная научно-техническая библиотека.

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