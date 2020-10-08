Минкульт внесет "Летающую тарелку" в Киеве в реестр памятников архитектуры

Министерство культуры и информационной политики решило внести столичную достопримечательность архитектуры модернизма, находящееся на Лыбедской площади здание Института научно-технической и экономической информации Министерства образования и науки (более известное как "Летающая тарелка") в реестр памятников архитектуры и монументального искусства. Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Наконец-то экспертным советом МКИП (Минкультуры) мы вносим "тарелочку" в перечень реестра памятников архитектуры и монументального искусства", - сообщил Ткаченко. По словам министра, теперь Киевская городская государственная администрация должна внести здание в список выявленных объектов культурного наследия для завершения процесса внесения его в госреестр памятников местного значения. Внесение здания в реестр позволит сохранить его архитектуру при реконструкции. Ткаченко отметил, что здание после реставрации может стать современным концертным залом с учетом его акустических особенностей. Здание "Летающая тарелка" построено в 1971 году по проекту архитекторов второй волны советского модернизма Флориана Юрьева и Льва Новикова. В сооружении находится Институт научно-технической экспертизы и информации и Государственная научно-техническая библиотека. Как сообщали Українські Новини, в Киеве установят мемориальные доски выдающимся украинским ученым. Ранее суд отказался передать в частную собственность историческое здание на Подоле в Киеве.