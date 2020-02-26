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26 февраля 2020, среда, 10:32 24
Общество 2020-02-26T10:33:06+02:00
Українські Новини
В Киеве установят мемориальные доски выдающимся украинским ученым

В Киеве установят мемориальные доски выдающимся украинским ученым

Елизавета Кесельман
Киев, КГГА, Памятник архитектуры, установление памятников
КГГА. Фото: пресс-служба КГГА
КГГА. Фото: пресс-служба КГГА

После того, как с внешней стороны домов Киева пропали старинные статуи, власти решили за внебюджетные средства установить мемориальные доски в честь выдающихся украинских ученых. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что ответственность за содержание и сохранность этих памятников будут нести учреждения, на фасаде которых они будут установлены.

В частности, мемориальные доски появятся:

  • на фасаде здания Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого на ул. Ярославов Вал, 40 — в честь ученого, организатора театрального дела, академика, профессора, доктора наук, заслуженного деятеля науки Украины Игоря Безгина;
  • на фасаде здания Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины на ул. Науки, 45 – в честь украинского физика в области оптики, спектроскопии и физики твердого тела, талантливого организатора науки, академика Национальной академии наук Украины Михаила Лисицы;
  • на фасаде здания Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины на ул. Васильковской, 37 – в честь профессора, ученого в области аграрных наук Николая Тюленева.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Одессе украли памятник коту-геймеру.

Также в мае 2019 года в Киеве установили памятник одной гривне. 

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