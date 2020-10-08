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08 октября 2020, четверг, 11:11 100
СМИ 2020-10-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
С начала года зафиксировано 56 инцидентов физической агрессии против журналистов, - НСЖУ

С начала года зафиксировано 56 инцидентов физической агрессии против журналистов, - НСЖУ

Павел Твердохлиб
СМИ, Нападение, Журналисты, Агрессия, НСЖУ
Нападение на журналистов. Фото: nsju.org.
Нападение на журналистов. Фото: nsju.org.

Семь инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствием профессиональной деятельности, зафиксировал Национальный союз журналистов Украины в сентябре. Всего с начала 2020 года зафиксировано 56 таких инцидентов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями, информирует портал nsju.org. Большинство нападений на журналистов в сентябре можно связать с политической активизацией в регионах, вызванной кампанией по местным выборам.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что физическая агрессия в отношении журналистов проявляется как в столице, так и в райцентрах и является свидетельством опасности профессии.

Грубые угрозы ножом или оружием, нападения, толчки, вражда - это все реалии работы украинских журналистов, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Наши коллеги - жертвы нападений - не мирятся с агрессией, активно обращаются с заявлениями в полицию. Но безопаснее профессия станет лишь тогда, когда нападавшие получать весомое наказание за препятствование журналистской деятельности.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

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