подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Мы никогда не забудем жертвы Георгия Гонгадзе, - Международная Федерация Журналистов
18 сентября 2020, пятница, 09:35 64
СМИ 2020-09-18T09:45:01+03:00
Українські Новини
Мы никогда не забудем жертвы Георгия Гонгадзе, - Международная Федерация Журналистов

Мы никогда не забудем жертвы Георгия Гонгадзе, - Международная Федерация Журналистов

Татьяна Зотова
Гонгадзе, Журналист, НСЖУ, МФЖ, Томиленко
Международная федерация журналистов Фото: МФЖ
Международная федерация журналистов Фото: МФЖ

16 сентября, в Киеве на фасаде Национального союза журналистов установили мемориальную доску украинскому журналисту Георгию Гонгадзе.

"Многие считают убийство Георгия наиболее резонансным преступлением против журналиста в истории независимой Украины, поскольку к нему имело отношение высшее руководство государства", - отмечает МФЖ на своем официальном сайте.

В заметке подчеркивается, что в течение многих лет Международная и Европейская федерации журналистов следили за этим делом, призвали украинскую власть тщательно расследовать это страшное преступление и привлечь к суду тех, кто за ним стоит. Бывший президент МФЖ и нынешний почетный казначей Джим Бумела неоднократно делал заявления по этому поводу. Члены МФЖ, в течение 20 лет последовательно протестовали из-за неэффективного расследования, обращаясь к посольствам Украины в их государствах.

Международная Федерация Журналистов также отметила действия и меры, которые Национальный союз журналистов Украины и областные организации ежегодно проводят для памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых журналистов.

"Абсолютное большинство журналистов, которые сейчас работают в СМИ, профессионально выросли и работают "под знаком судьбы" Георгия Гонгадзе. Судьба Гонгадзе является свидетельством того, насколько профессия журналиста опасна в Украине", - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В свою очередь Генеральный секретарь МФЖ Энтони Беланжер констатировал: "Позорно, что нам все еще приходится бороться за основные права, такие как безопасность журналистов и правосудие за преступления против них. Журналистскому сообществу во всем мире нужно объединиться и бороться вместе за свою безопасность. Чтобы прекратить насилие против журналистов, нам нужно гарантировать, что ни одно преступление против журналистов не останется безнаказанным. Мы никогда не забываем о жертвах среди наших коллег, таких как Георгий".

Как информировали Українські Новини, в Украине проходит неделя чествования журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Больше новостей о: Гонгадзе Журналист НСЖУ МФЖ Томиленко

Международная федерация журналистов призывает всех...
Сегодня состоится панихида по Георгию Гонгадзе в ц...
После статьи об операциях турецкой разведки в Укра...
В Киеве открыли мемориальную доску Георгию Гонгадз...
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
Рынок газа и проект госбюджета-2021: чем займется Рада в пятницу
Новости
"Даже не возбуждено уголовное дело". Василец прокомментировал пожар в доме родителей, - СМИ 09:57
Хасиды. Скриншот видео
Поют песни и болеют коронавирусом: хасиды не покидают "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью 09:57
Карантин в Украине. Какие области попали в "красную" и "оранжевую" зоны 09:54
Мы никогда не забудем жертвы Георгия Гонгадзе, - Международная Федерация Журналистов 09:35
Арман Дюплантис. Фото: twitter.com/Diamond_League
Швед побил 26-летний рекорд Сергея Бубки 09:30
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Сумка YSL Гришиной. Фото: Parlament.ua
"Слуга народа" Гришина пришла в Раду в украшениях на 400 тыс. гривен 06:30
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
Украина на карантине 191-й день. Какие ограничения установлены в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok