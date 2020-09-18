Мы никогда не забудем жертвы Георгия Гонгадзе, - Международная Федерация Журналистов

16 сентября, в Киеве на фасаде Национального союза журналистов установили мемориальную доску украинскому журналисту Георгию Гонгадзе.

"Многие считают убийство Георгия наиболее резонансным преступлением против журналиста в истории независимой Украины, поскольку к нему имело отношение высшее руководство государства", - отмечает МФЖ на своем официальном сайте.

В заметке подчеркивается, что в течение многих лет Международная и Европейская федерации журналистов следили за этим делом, призвали украинскую власть тщательно расследовать это страшное преступление и привлечь к суду тех, кто за ним стоит. Бывший президент МФЖ и нынешний почетный казначей Джим Бумела неоднократно делал заявления по этому поводу. Члены МФЖ, в течение 20 лет последовательно протестовали из-за неэффективного расследования, обращаясь к посольствам Украины в их государствах.

Международная Федерация Журналистов также отметила действия и меры, которые Национальный союз журналистов Украины и областные организации ежегодно проводят для памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых журналистов.

"Абсолютное большинство журналистов, которые сейчас работают в СМИ, профессионально выросли и работают "под знаком судьбы" Георгия Гонгадзе. Судьба Гонгадзе является свидетельством того, насколько профессия журналиста опасна в Украине", - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В свою очередь Генеральный секретарь МФЖ Энтони Беланжер констатировал: "Позорно, что нам все еще приходится бороться за основные права, такие как безопасность журналистов и правосудие за преступления против них. Журналистскому сообществу во всем мире нужно объединиться и бороться вместе за свою безопасность. Чтобы прекратить насилие против журналистов, нам нужно гарантировать, что ни одно преступление против журналистов не останется безнаказанным. Мы никогда не забываем о жертвах среди наших коллег, таких как Георгий".

Как информировали Українські Новини, в Украине проходит неделя чествования журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

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