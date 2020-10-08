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08 октября 2020, четверг, 09:59 717 Аудиозапись
Внешняя политика 2020-10-08T09:59:01+03:00
Українські Новини
Появились свидетельства участия наемников из Сирии и "Рабочей партии Курдистана" в Карабахе, - СМИ

Появились свидетельства участия наемников из Сирии и "Рабочей партии Курдистана" в Карабахе, - СМИ

Татьяна Зотова
Азербайджан, Армения, Конфликт, Карабах, Боевые действия
Армяно-азербайджанский конфликт. Фото: Andrei Kuzakov/Facebook
Армяно-азербайджанский конфликт. Фото: Andrei Kuzakov/Facebook

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 6 октября заявил об участии представителей террористических организаций в нынешнем витке Карабахского конфликта.

Из информированных источников стало известно, что в зону конфликта, на стороне армянских вооруженных сил, участвующих в боевых действиях в Карабахе участвуют наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок.

Аналитики отмечают, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне, информирует портал unian.net.

Как отмечают, европейские издания Армения вполне может использовать иностранных наемников, в том числе, завербованных на территории Ирака и Сирии бойцов курдских террористических группировок в войне в Карабахе

Накануне Служба безопасности Азербайджана также опубликовала доказательства использования Арменией наёмников из Ирака и Сирии в Карабахском конфликте. Азербайджанская сторона осуществила радиоперехват переговоров террористов, причастных к ПКК и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана.

Фрагмент радиоперехвата:

- Привет, как ситуация? Наши что делают?

- Не понятно, ждем.

- Сегодня из Сулеймании (город на востоке Ирака), в Варденис (город в Армении) опять есть прибывшие из наших.

- Зря приехали. Ситуация плохая. Много потерь. Жалею, что приехал.

Второй отрывок представляет собой небольшой монолог-обращение:

- Привет, Хиссо. Это Варто. Невозможно выйти на связь с вами. Раненых много? По нашей стороне тоже сильно бьют. У здешних много потерь. Будь осторожен. Их дроны как те, бьют точно. Ты себя береги. Посмотрим, что будет… Пока!

До начала военных действий в Карабахе азербайджанский оппозиционный новостной портал haqqin.az писал, что достоверные источники, близкие к правительству Ирака, подтверждают, что при посредничестве посла Армении в Ираке Грачьи Поладяна летом 2020 года ереванские власти вышли на лидеров курдских организаций Ирака и заключили с ними соглашение о размещении в Нагорном Карабахе боевиков террористической организации ПКК ("Рабочая партия Курдистана").

Армянская сторона в свою очередь заявила, что Азербайджан вербует наемников в Украине из числа украинских организаций "Азов" и "Правый сектор", при этом отметив, что "наемникам" якобы предлагается зарплата от 1500 до 2000 долларов США.

Напомним, что Армения начала атаку на Азербайджан в воскресенье 27 сентября около 05:00 по киевскому времени. Для подавления огня армия Азербайджана начала контрнаступательную операцию.

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