ГБР проверит Богуслаева на причастность к гибели украинских курсантов-летчиков

Государственное бюро расследований обратилось с иском в Печерский районный суд Киева о получении доступа к оригиналам документов ГП "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов", командования Воздушных Сил Украины и других госструктур. Следователи намерены выяснить истинные причины и установить виновных в гибели 24 военных и курсантов Харьковского университета Воздушных Сил в результате катастрофы АН-26 25 сентября, возле аэродрома Чугуева. Об этом сообщает портал inform.zp.ua.

Изучение документации "Мотор Сичи" следственными органами может пролить свет на истинные мотивы трагедии. Именно это предприятие было ответственно за плановое техническое обслуживание двигателей разбившегося самолета и выдачу заключений об их исправности Министерству обороны Украины.

По мнению экспертов, в свете предстоящего изучения следователями ГБР документации "Мотор-Сичи" под подозрение может попасть бывший гендиректор Вячеслав Богуслаев. На включение его персоны в список подозреваемых настаивает народный депутат Украины Александр Дубинский. Народный депутат отправил соответствующее обращение в адрес руководства страны и силовых ведомств.

По его сведениям, "Мотор Сичью" до сих пор фактически руководит Вячеслав Богуслаев, хотя формально он продал свою долю китайским инвесторам еще в 2017 году. Однако из-за противодействия ряда органов госвласти китайские акционеры до сих не имеют возможности управлять предприятием. Дубинский отметил, что роковой двигатель в 2003 году подлежал ремонту или замене. Тем не менее, специалисты "Мотор Сич" продлили срок эксплуатации тяговой установки, о чем выдали соответствующее заключение Министерству обороны.

"Тридцать лет без ремонта! Это и есть причина катастрофы! — заявил Дубинский в своем видеоблоге. — А теперь о том, почему "Мотор Сич" дала такое заключение, а Министерство обороны приняло это заключение. Потому, что мы имеем ситуацию халатности и абсолютно наплевательского отношения к тому, что происходит в армии. Чиновникам Минобороны плевать, что будет с солдатами. А "Мотор Сич" находится в руках Богуслаева — неизменный директор "Мотор Сич", который его далее "доит", продав еще в 2017 году контрольный пакет акций этого завода китайским инвесторам", — рассказал народный депутат. Он отметил также, что Богуслаев взял с китайских инвесторов почти миллиард долларов за акции компании, а впоследствии, при помощи СБУ и экс-президента Порошенко, заблокировал переход собственности новым акционерам", - заявил Дубинский и пояснил, что Богуслаев до сих пор незаконно использует инженеров и печать предприятия.

"Он понимает, что, штампуя любые отчеты, технические документы — он просто зарабатывает бабки. Потому, что ремонты, продление сроков эксплуатации, замена двигателей, технические заключения — это большие деньги", - резюмировал народный депутат.

Как стало известно, сегодня, в среду, 7 октября 2020 года, вице-премьер-министр, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 в Харьковской области Олег Уруский заявил, что у самолета отказал один из блоков системы управления двигателя.

"Установленная техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", - заявил вице-премьер.

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