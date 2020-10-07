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07 октября 2020, среда, 20:23 4485 Видео
Общество 2020-10-07T20:26:44+03:00
Українські Новини
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском

Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском

Сергей Паламаренко
Русский язык, Двуязычие, Марина Порошенко
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua

Супруга бывшего Президента Украины Марина Порошенко в интервью в программе "Стыдно" рассказала, почему ее дети говорят на русском языке.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

На вопрос о том, почему Марина Порошенко, которая вместе с мужем позиционирует себя, как "настоящих патриотов", не обучает своих детей украинскому языку, она ответила: "Они (дети) двуязычные, как все мы. Они могут говорить и легко переходят с одного языка на другой. Я не вижу, и они не видят проблем, на каком языке общаться. Я думаю, что это больше уважение к их визави, с которым они общаются".

 

Ранее сын Порошенко Михаил рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском. По его словам, многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

Напомним, в новогодней речи Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к единству и уважению друг к другу ради успешного будущего.

"...в нашем паспорте не указано: правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные... И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение... Необходимо научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. И если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить", - сказав Зеленский.

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