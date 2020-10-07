Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском

Супруга бывшего Президента Украины Марина Порошенко в интервью в программе "Стыдно" рассказала, почему ее дети говорят на русском языке.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

На вопрос о том, почему Марина Порошенко, которая вместе с мужем позиционирует себя, как "настоящих патриотов", не обучает своих детей украинскому языку, она ответила: "Они (дети) двуязычные, как все мы. Они могут говорить и легко переходят с одного языка на другой. Я не вижу, и они не видят проблем, на каком языке общаться. Я думаю, что это больше уважение к их визави, с которым они общаются".

Ранее сын Порошенко Михаил рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском. По его словам, многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

Напомним, в новогодней речи Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к единству и уважению друг к другу ради успешного будущего.

"...в нашем паспорте не указано: правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные... И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение... Необходимо научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. И если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить", - сказав Зеленский.

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