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07 октября 2020, среда, 18:47 554 Документ
Выборы 2020-10-07T19:14:08+03:00
Українські Новини
"Свобода" ведет на выборы владельца российского паспорта с бизнесом в РФ

"Свобода" ведет на выборы владельца российского паспорта с бизнесом в РФ

Сергей Паламаренко
ВО Свобода, Стрый, Российский паспорт, Местные выборы-2020, Борис Юрович
Борис Юрович. Фото из открытых источников
Борис Юрович. Фото из открытых источников

У кандидата на должность мэра г. Стрый (Львовская область) от политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Бориса Юровича обнаружился паспорт Российской Федерации (РФ), который он получил в 2012 году.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Юрович после резонанса снялся с выборов сам. После того, как в Интернете была опубликована копия российского паспорта Юровича, выданного в 2012 году отделением управления Федеральной миграционной службы РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра в городе Нягань, он поспешил откреститься от гражданства России, мол, документ уже не действителен. Однако выяснилось, что в российский реестрах этот паспорт до сих пор числится действующим.

Юрович оправдывался, что его семья выехала в Сибирь "из-за преследования советской системы" (на его странице в социальной сети Facebook есть сибирские снимки), когда ему было 3 года. И вели там чуть ли не подрывную деятельность - родители, говорит он, "поддерживали тесную связь с известными диссидентами и политзаключенными".

Впрочем, самому Юровичу это не помешало вести успешный нефтяной бизнес в России (земляки говорят, что его отец также выехал в свое время в Сибирь на заработки). В бизнес-сервисе "За честный бизнес" Юрович указан основателем Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Россервис", зарегистрированного в 2013 году в том же сибирском городе Нягань. Компания занимается оптовой торговлей топливом.

Более того, бизнес-партнеры Юровича Стефания Пелехович и председатель Стрыйской городской организации "Свободы" Марьян Берездецкий - являются учредителями ООО "Росинтергаз", которая также продает топливо и металлы.

В комментариях на странице Юровича в соцсети Facebook его окрестили "запроданцем", несмотря на патриотичные заставки и сообщения.

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