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07 жовтня 2020, середа, 18:47 9 Документ
Вибори 2020-10-07T19:45:01+03:00
Українські Новини
"Свобода" веде на вибори власника російського паспорта з бізнесом в РФ

"Свобода" веде на вибори власника російського паспорта з бізнесом в РФ

Сергій Паламаренко
ВО Свобода, Стрий, російський паспорт, Місцеві вибори-2020, Борис Юрович
Борис Юрович. Фото з відкритих джерел
Борис Юрович. Фото з відкритих джерел

У кандидата на посаду міського голови м. Стрий (Львівська область) від політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Бориса Юровича виявився паспорт Російської Федерації (РФ), який він отримав в 2012 році.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Юрович після резонансу знявся з виборів сам. Після того, як в Інтернеті була опублікована копія російського паспорта Юровича, виданого в 2012 році відділенням управління Федеральної міграційної служби РФ Ханти-Мансійського автономного округу - Югра в місті Нягань, він поспішив відхреститися від громадянства Росії, мовляв, документ вже не дійсний. Однак з'ясувалося, що в російський реєстрах цей паспорт досі числиться чинним.

Юрович виправдовувався, що його сім'я виїхала до Сибіру "через переслідування радянської системи" (на його сторінці в соціальній мережі Facebook є сибірські знімки), коли йому було 3 роки. Та вела там мало не підривну діяльність - батьки, каже він, "підтримували тісний зв'язок з відомими дисидентами і політв'язнями".

Втім, самому Юровичу це не завадило вести успішний нафтовий бізнес в Росії (земляки кажуть, що його батько також поїхав свого часу в Сибір на заробітки). У бізнес-сервісі "За чесний бізнес" Юрович вказаний як засновник Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Россервіс", що зареєстроване в 2013 році в тому ж сибірському місті Нягань. Компанія займається оптовою торгівлею паливом.

Більш того, бізнес-партнери Юровича Стефанія Пелехович та голова Стрийської міської організації "Свободи" Мар'ян Берездецький - є засновниками ТОВ "Росінтергаз", яке також продає паливо і метали.

У коментарях на сторінці Юровича в соцмережі Facebook його охрестили "запроданцем", незважаючи на патріотичні заставки і повідомлення.

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