Обещанные Великобританией 1,25 млрд фунтов на ВМФ Украины оказались кредитом, который частично освоят сами англичане

Обещанные Великобританией 1,25 млрд фунтов на ВМФ Украины оказались кредитом, который частично освоят сами анг

1,25 миллиарда фунтов стерлингов, которые Лондон планирует предоставить на развитие Военно-морского флота (ВМФ) Украины, являются кредитными средствами, которые Киев должен будет отдать за 10 лет. На эти деньги планируется построить 8 ракетных катеров, причем часть из этих средств освоят в Великобритании.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Речь идет о проекте, который был предложен Украине еще в конце августа. В соответствии с ним Англия развернет и прокредитует строительство 8 ракетных катеров для ВМСУ.

При этом 2 первых корпуса изготовят на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя (его должно определить правительство). И только потом производство будет осуществляться в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Важно, что речь идет именно о заеме. Кредит в размере до 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) Британия даст Украине на 10 лет.

Отметим, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном меморандума на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,4 млрд евро) станет первым шагом для того, чтобы в Украине снова появился военно-морской флот.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине может появиться военная база Великобритании.

Также СМИ сообщали, что 7 октября Зеленский с супругой встретился с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце.

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