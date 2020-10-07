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07 октября 2020, среда, 13:36 178
СМИ 2020-10-07T13:36:58+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" хотят запретить телерадиокомпаниям отрицать факты российской агрессии

В "Слуге народа" хотят запретить телерадиокомпаниям отрицать факты российской агрессии

Сергей Паламаренко
Телерадиокомпания, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Нацсовет по телерадиовещанию, Олег Дунда, Законопроект №4188
Олег Дунда. Фото из открытых источников
Олег Дунда. Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно противодействия информационной войне.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Согласно законопроекту, телерадиоорганизациям предлагается запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерацией (РФ) и оккупации ею части территории Украины. Данный законопроект №4188 появился на официальном веб-сайте парламента 5 октября.

Автор законопроекта Дунда предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.

Кроме того, в законопроекте указано, что если нарушения не были устранены на протяжении месяца после наложения штрафа, то Нацсовет может повторно применить санкции или обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиокомпании или провайдера.

Согласно документу, если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись без предварительной записи, и содержались в выступлениях, репликах лица, которое не является работником телерадиоорганизации, то телерадиоорганизация не несет ответственности за эти нарушения.

Ранее СМИ сообщали, что в Раде предложили деятелям и должностным лицам запретить участвовать в торжествах по случаю официальных государственных праздников России и взаимодействие с органами госвласти и местного самоуправления в России, а также на временно неподконтрольных территориях.

Также министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил Кабинету Министров рассмотреть возможность введения санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают российскую продукцию.

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